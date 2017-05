Jüri Ratas: sain Sarapuu uurimisest teada siis, kui kõik teisedki

Peaminister Jüri Ratas saabus täna lõunal NATO toppkohtumiselt ja kinnitas, et ei teadnud, et prokuratuuril on käsil tema Arvo

"Nii nagu kõik, lugesin seda eile meediast," vastas Ratas küsimusele, millal ta teada sai, et prokuratuur Arvo Sarapuu tegevust uurib.

Ratas kinnitas, et usub, et Taavi Aasal polnud Arvo Sarapuu võimaliku korruptiivse tegevusega mitte mingisugust seost. "Ta on väga professionaalne abilinnapea, tunneb majandust, linna muresid," kiitas Ratas Aasa.

Ratas selgitas, et on sellel nädalal palju reisinud ja põgusalt tegelenud ka uue riigihalduse minstri otsingutega. "Uus minister selgub uue nädala jooksul," lubas ta ja kinnitas, et on rääkinud mitme võmaliku kandidaadiga, kellest mõned on riigikogu fraktsiooni liikmed ja mõned ei ole.

Mis puutub koalitsioonikõneluste nii-nimetatud avamisse IRL-i poolt, siis pole Helir-Valdor Seeder Ratase sõnul andnud ühtegi signaali, et IRL-i ministrid vahelduksid.

NATO asjus kordas ta aga juba kõlanud teese. "Muret tundma ei pea. USA on täielikult NATO taga, USA toetab NATOt ka Euroopas. Ma loen siit välja ka artikkel viie mõtestamist," kinnitas Ratas.

Delfi küsis ka, et kuna Donald Trump ei teadnud kuni viimase ajani, et NATO on tähtis, siis äkki ta ei teagi veel, et artikkel viis on tähtis. "Ma olen täiesti veendunud, et ta teab, kui oluline, tähtis ja vajalik see on," vastas Ratas. Trumpi käepigistus oli aga Ratase sõnul kindel ja tugev.