Jüri Ratas riigireformist: ettevõtjate mõte on suurepärane! Bürokraatiat ning ametnike arvu tuleb vähendada

Peaminister Jüri Ratas kiidab takka ettevõtjatele, kes eile teatasid riigireformi SA asutamisest. Ratase meelest on mõistlik riigiaparaat kokku tõmmata.

Täna hommikul alanud Tallinna päeva juhatas sisse peaminister Ratase ja Tallinna linnapea Taavi Aasa sümboolne kohtumine Lühikese jala väravatorni juures.

Ratas rääkis intervjuus Delfile riigireformi kavast, kui positiivsest kodanikualgatusest, mille puhul ta loodab hea koostöö peale.

"Ma arvan, et valitsus peaks initsiatiivgrupiga kohtuma," märkis ta ja rõhutas, et koostöö kujuneb ilmselt heaks.

Tegu pole pelgalt populismiga? "Minu meelest tegid nad õigeid ja sisulisi ettepanekuid," ütles Ratas. Ta lisas, et midagi pole teha, riigisektoris on ka töötajate arvu vähendamine oluline. "See suund on kogu aeg," viitas ta ametnike üldarvu langemisele. Ta lisas, et siiski ei peaks see puudutama valdkondi nagu meditsiin või julgeolek.

Eile asutatud sihtasutuse näol on tegemist üheks aastaks loodud eraalgatusega, mille eesmärgiks on välja töötada sihtasutuse liikmete ettekujutus riigireformi kontseptsiooni ja selle elluviimiseks vajalike eelnõude kavandite ning seletuskirjade teeside kohta.