Jüri Ratas: riigireetmine on üks rängemaid kuritegusid üldse

Ta lisab, et riigireetmine on üks rängemaid kuritegusid, sest salaja ja vaenulikult tegutsedes on petetud kõigi Eestimaa inimeste ning meie liitlaste usaldust.

"Riigireetmise avastamine on kahtlemata Eesti vastuluure ning teiste pädevate asutuste tõsise ja professionaalse töö tulemus. Tänane uudis on üheselt mõistetav sõnum – igale süüdlasele jõutakse ükskord jälile ning iga selline tegu saab karistatud," lisab ta.

"Eesti riigile tekitatud kahju väljaselgitamine seisab alles ees. Ma tänan kaitsepolitseiametit, kaitseväe juhtkonda ja prokuratuuri senise hea töö eest ning soovin neile ja teistele asutustele jõudu juhtumiga edasi tegelemisel. Alles pärast kõigi üksikasjade väljaselgitamist saame lõplikke järeldusi teha."

Ratas ütleb, et Eesti on valinud läbipaistva tee, kus vaenulike riikide ja eriteenistuste kasuks töötamise juhtumid avalikustatakse. "See on kohati raske ja valus, kuid kinnitab meie ühiskonna tugevust, võimekust ning küpsust otsustavalt tegutseda."