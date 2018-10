Jüri Ratas: riigi eksimuste tõttu ei tohi kannatada süütud inimesed

"Eesti riigil tuleb alati seada esiplaanile oma inimeste heaolu ja õigused. Mitte kunagi ei tohi riigi eksimuste või vastuoluliste tõlgenduste tõttu kannatada süütud inimesed," ütles Ratas sotsiaalmeedia vahendusel. "Abhaasias elava Eesti pere juhtum on ilmekas näide, kus peame üles näitama enam empaatiat ja mõistmist ning otsima võimalusi, kuidas oma inimesi aidata, mitte põhjendusi, miks seda teha ei saa. Kui on tahe, on ka tee," lisas peaminister.

"Meil tuleb ühiselt ehitada õiglast riiki, kes hoiab ja väärtustab oma inimesi nii kodus kui välismaal. Ainult nii saab Eesti olla kasvava rahvaarvuga riik, kus sündinud noored soovivad elada, töötada ja pere luua ning varasematel aastatel lahkunud inimesed ja nende järeltulijad naasta," ütles valitsusjuht. "Seetõttu peab ka meie kodakondsuspoliitika olema hooliv ja kaasav, mitte tõrjuv ning ühiskonda omadeks ja võõrasteks jaotav," lisas ta.

Abhaasias elavat sünnijärgset Eesti kodanikku Alli Ruttot ähvardab kodakondsusest ilmajäämine, sest tänavune riigikohtu lahend ütleb, et eestlased, kes rändasid Eestist välja enne Eesti Vabariigi loomist ega kolinud siia pärast Tartu rahu kehtestamist tagasi, ei ole ikkagi eestlased. Justiitsminister Urmas Reinsalu sõnul kehtis see nõue aga vaid Venemaale ja mitte Gruusiasse asunutele.