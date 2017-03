Jüri Ratas rahustab koalitsioonipartnereid: E-valimised kaovad? See on vale ja laim, ei kao!

IRLi ja sotside esindajad on häiritud keskerakondlase Jaanus Karilaidi hommikusest teatest, et e-valimistest tuleks ajutiselt loobuda. Peaminister Jüri Ratas rahustab, et valimised ei kao, kuid lisab, et demokraatlikus erakonnas on Karilaidil õigus oma seisukohtadele.

Vikerraadio saates "Stuudios on peaminister“ toonitas Ratas, et koalitsioonileppes oli selgelt kirjas, et e-valimised jäävad alles ja nii on. Ta lisas, et opositsiooni kriitika ja väited, et e-valimistest loobutakse, rahvusvahelistes mõõtmetes kindlasti au ja kuulsust ei tee. "See on vale ja laim. E-valimised ei kao!"

Teisel seisukohal on Ratase parteikaaslane Jaanus Karilaid. Koos ekrelase Henn Põlluaasiga esines ta hommikul avaldusega, et e-valimised vajavad rahvusvahelist auditit, mis kinnitaks süsteemi turvalisust või ebaturvalisust. "Olukorras, kus inimesed loevad pahavarast Ida-Virumaa suurettevõttes, üliturvatud USA valitsuse e-kirjade ja FBI materjalide vargusest ning väga paljudest sellistest juhtumitest veel, tuleks e-valimiste soosijatel arvestada, et valimised peavad olema ja ka näima ausad," märkis ta.

IRLi poliitik: mõte e-valimiste kaotamisest on õudu tekitav

Keskerakonna koalitsioonipartnerite IRLi ja sotside esindajad reageerisid teravalt. Riigikogulane Andres Metsoja (IRL) ütleb, et on sügavalt häiritud kahe erakonna esindaja seisukohast, mis püüavad kahtluse alla seada Eestis hästi toimivat e-valimiste süsteemi. "Isegi mõte e-valimiste kaotamisest on õudu tekitav, neid me kindlasti ära ei kaota. Küsimus e-valimiste pikkusest kõlab peenhäälestusena. Seevastu tasub kaaluda e-valimisi ka valimispäeval. Sel aastal osalevad esimest korda valimistel alates 16aastased noored, kellele on e-keskkond igapäevamaailm ja nende jaoks on demokraatia seal." Rainer Vakra (SDE) sõnas oma kommentaaris: "Me ei keera Eestit tagasi eelmisesse sajandisse, isegi kui see on mõningate keskerakondlaste ja EKRE poliitikute soovunenägu."

Raadiosaates küsiti Rataselt Karilaidi seisukohtade kohta. "Keskerakond on demokraatlik erakond. Diskussioone on palju. Minu meelest on see hea." Ta toonitas, et arutelu käigus selgub, mis argumendid peale jäävad. Ta viitas, et taolised arutelud olid koalitsiooniläbirääkimistel ja nii leitigi konsensus, mis ka koalitsioonileppes kirjas. "Kindlasti toimuvad huvitavad debatid ka Jüri Ratase ja Jaanus Karilaidi vahel erakonna sees."