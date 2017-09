Jüri Ratas Pevkuri sõnavõtust: selline käitumine on küüniline ja kohatu

Eesti peaminister Jüri Ratas nendib, et tal on piinlik lugeda täna hommikul avaldatud Hanno Pevkuri sõnavõttu.

"Mul on väga piinlik ja kurb lugeda Hanno Pevkuri rünnakut Eesti ID-kaardi võimaliku turvariski avalikustamise teemal," alustas Jüri Ratas oma sotsiaalmeedia konto postitust. "Olukorras, kus riigiasutused ja ministeeriumid töötavad koos teadusasutuste ning erasektoriga 24 tundi ööpäevas võimaliku turvariski likvideerimiseks on taoline käitumine läbinisti küüniline ja kohatu," lisas ta.

"Hanno, pöördun Sinu kui Riigikogu liikme ja endise ministri poole siira palvega hoiduda teema politiseerimisest ja vandenõuteooriate levitamisest. Mul on kahju, et suutsid vaid ühe päeva kinni pidada oma varasemas avalduses välja öeldud põhimõtetest," möönis Ratas.

"Riigis on valdkondi, kus tuleb seista vastu kiusatusele koguda odavaid poliitilisi plusspunkte. Elus on olukordi, kus tuleb suuta jääda riigimehelikuks. Eestimaalaste usaldus meie e-riigi vastu ja selle turvalisuse tagamine on üks neist," lõpetas peaminister.