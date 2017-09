Jüri Ratas Pevkuri sõnavõtust: selline käitumine on küüniline ja kohatu

Eesti peaminister Jüri Ratas nendib, et tal on piinlik lugeda täna hommikul avaldatud Hanno Pevkuri sõnavõttu.

"Mul on väga piinlik ja kurb lugeda Hanno Pevkuri rünnakut Eesti ID-kaardi võimaliku turvariski avalikustamise teemal," alustas Jüri Ratas oma sotsiaalmeedia konto postitust. "Olukorras, kus riigiasutused ja ministeeriumid töötavad koos teadusasutuste ning erasektoriga 24 tundi ööpäevas võimaliku turvariski likvideerimiseks on taoline käitumine läbinisti küüniline ja kohatu," lisas ta.

"Hanno, pöördun Sinu kui Riigikogu liikme ja endise ministri poole siira palvega hoiduda teema politiseerimisest ja vandenõuteooriate levitamisest. Mul on kahju, et suutsid vaid ühe päeva kinni pidada oma varasemas avalduses välja öeldud põhimõtetest," möönis Ratas.

"Riigis on valdkondi, kus tuleb seista vastu kiusatusele koguda odavaid poliitilisi plusspunkte. Elus on olukordi, kus tuleb suuta jääda riigimehelikuks. Eestimaalaste usaldus meie e-riigi vastu ja selle turvalisuse tagamine on üks neist," lõpetas peaminister.

Majandus- ja taristuminister Kadri Simsoni sõnul on Pevkuri süüdistused absurdsed. "Hanno Pevkuri tänased süüdistused ei kannata mingit kriitikat. Peaminister Jüri Ratas on kogu ID-kaartide potentsiaalse turvariski temaatikat juhtinud väga kindlalt, tasakaalukalt ning avalikkust kaasates. Reformierakonna esimehe süüdistustest jääb mulje, et nemad oleksid tõsise probleemi lihtsalt maha vaikinud ning kinni mätsinud. Peaministri süüdistamise asemel tuleks Pevkuril hoopis häbi tunda, et nende valitsemise ajal üldse võimaliku turvariskiga ID-kaardid käiku lasti," rääkis Keskerakonna aseesimees Kadri Simson.

Simsoni sõnul keskendub tänane valitsus tõstatunud probleemile parima lahenduse leidmisele ning Eesti inimestele parimate turvaliste lahenduste pakkumisele. "Peaminister Ratas on e-valimiste kohta öelnud vaid seda, et nende läbiviimise otsus on Vabariigi Valimiskomisjoni langetada, kes peab otsuse tegemisel tuginema spetsialistide arvamusele."

Simson toonitas olukorra tõsidust. "Näiteks ka RIA peadirektor ütles 5. septembril meediaväljaannete peatoimetajatele, et tema e-valimiste korraldamisega ei riskiks. Süüdistada sellises olukorras peaministrit Eesti e-maine kahjustamises, näitab vaid seda, et Reformierakonnal puudub riigimehelik käitumine. Probleemidest avatult rääkimine ei kahjusta Eesti mainet. Reformierakond on oma tänase avaldusega lähtunud põhimõttest, et parim kaitse on rünnak. Kartes, et neil tuleb vastust anda oma valitsemise ajal tehtu eest, otsustati minna lausrünnakule tänase peaministri vastu, kes Reformierakonna juhitud valitsuse ajal tekitatud olukorra lahendamisega tegeleb. On kurb näha, et Pevkur on taaskord sisepoliitika nimel valmis enda sõnavõttudega Eesti rahvusvahelist mainet määrima," lausus Simson.