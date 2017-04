Jüri Ratas Peterburi visiidist: eesmärk on toetada Eesti iseseisvat riiki

Tänases riigikogu infotunnis selgitas peaminister Jüri Ratas taaskord, miks ta läheb laupäeval Venemaale Peterburi.

Jaak Madison (EKRE) soovis teada, mis signaali annab visiit NATO ja Euroopa Liidu liitlastele. Ta küsis, miks eelistab Ratas minna visiidile Venemaa Föderatsiooni enne kui meie naaberriikidesse.

Ratas selgitas, et meie riik saab 100-aastaseks ning riigi käekäiku on meie esiisad ja emad andnud väga võimsa panuse. "See, et 2017. aasta aprillikuu keskpaigas saame alustada Eesti 100. aastapäeva tähistamist ja minna sellega edasi kuni 2. veebruarini 2020, on kindlasti nende töö. See on kindlasti meie vanaisade ja vanaemade töö, meie vaaremade ja vaarisade töö," ütles Ratas.

"Peterburi minekul on ainult üks eesmärk: toetada Eesti iseseisvat riiki, toetada meie inimesi, kes iga päev teevad tööd, et Eesti riiki ehitada, aga kindlasti ka avaldada tänu nendele 40 tuhandele eestlasele, kes täpselt 8. aprillil 100 aastat Petrogradis marssisid selle nimel, et Eestile antaks autonoomsus," rõhutas Ratas.

"Ma arvan, et see on see läte, kust Eesti riik hakkas sündima, kust Eesti iseseisvus hakkas kasvama. Ja see on kõige õigem koht, seesama Eesti Vabariigi Jaani kirik, kus neid sündmusi sada aastat tagasi meenutatakse tänutundes jumalateenistuse, kontserdi ja piduliku sündmusega."