Jüri Ratas pärast autoavariid: käisin ka arstide pilgu alt läbi, tunnen end hästi

Peaminister Jüri Ratas kinnitas Delfile, et täna tema ametiautoga juhtunud avarii oli õnnelik õnnetus ja ta tunneb end hästi.

"Tänu jumalale hästi," vastas Ratas küsimusele, kuidas ta end pärast õnnetust tunneb, "Ma käisin ka arstide pilgu all ja ma tänan neid - kõik on hästi ja elu läheb edasi."

Ratas märkis, et õnnetus on ka heas mõttes õppetund. "Ma väga loodan, et Eesti liikluses on võimalikult vähe õnnetusi. Kindlasti see oli õnnelik õnnetus, et seal ei olnud ühtegi jalakäijat ja mõlemas autos jäid inimesed terveks," ütles peaminister.

Ratas kinnitas, et viibis sellel auto poolel, kuhu teine sisse sõitis.

"Täna viis minutit enne kella viite toimus liiklusõnnetus Tallinnas Draamateatri juures, kui Pärnu maanteel liikunud PPA sõidukile Audi A8 sõitis külje pealt sisse Georg Otsa tänavalt Pärnu maanteele keeranud sõiduauto Mercedes," ütles Põhja prefektuuri pressiesindaja Delfile.

Pärnu maanteel liikunud Audi näoli oli tegemist PPA isikukaitsemeeskonna autoga, milles viibis peaminister. Keegi liiklusõnnetuses vigastada ei saanud ning kiirabi sündmuskohale ei kutsutud.