Jüri Ratas õpib inglise ja vene keelt

Peaminister Jüri Ratas tegeleb aktiivselt oma keeleoskuse parandamisega ja võtab Euroopa Liidu eesistumiseks valmistudes iga nädal nii inglise kui ka vene keele tunde.

Peaminister Jüri Ratas on välisajakirjanikele andnud mitmeid võõrkeelseid intervjuusid, mille puhul on kuulajatele kõrva jäänud, et peaministri inglise keelt annaks lihvida.

Valitsuse pressinõunik Helin Vaher kinnitas ERRi uudisteportaalile, et Ratas tegeleb aktiivselt oma keeleoskuse parandamisega. Nimelt võtab ta kord nädalas nii inglise kui vene keele tunde, et end võõrkeelte osas täiendada.

"Seoses Eesti riigi esindamisega ja suvel algava Eesti Euroopa Liidu eesistumisega peab peaminister vajalikuks oma inglise keelt veelgi arendada ja enam erialast sõnavara omandada," ütles pressinõunik.

ERR lasi inglise keele õpetajatel Ratase keeleoskust CNBCle antud intervjuu põhjal analüüsida. Pedagoogid hindasid peaministri keeletaset keskmiseks.