Jüri Ratas on valmis Ansipiga debateerima, kui Ansip peaministriks kandideerib

Jüri Ratas kohtus Donald Tuski, Jean-Claude Junckeri ja Andrus Ansipiga Foto: Valitsuse kommunikatsioonibüroo

Andrus Ansip on viimasel ajal Euroopa Komisjoni asepresidendina muutunud Eesti sisepoliitikas üha aktiivsemaks. Tema selline tegevus võib viidata asjaolule, et Reformierakonnal on valimisteni jäävate kuude jooksul veel vangerdusi plaanis, teatas Keskerakond.