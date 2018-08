Jüri Ratas õigustab seda, et ministrid Kanuti aeda läksid: jäi mu koduteele! Ministrid peavadki sellistel hetkedel kaasa aitama

Sama päeva pärastlõunal läksid politsei ja turvafirma sinna suurte jõududega. Pole siis ime, et õhtul olidki seal peamiselt mundrikandjad. Ja hiljem ka poliitikud: parki saabusid justiitsminister Urmas Reinsalu ja siseminister Andres Anvelt, kes kohtusid seal Jüri Ratasega. Tänasel valitsuse pressikonverentsil seletas Ratas, et oli parajasti kesklinnas teel koju. "Ja tõesti oli mul soov sealt läbi minna. Vahetult enne "AK" uudiseid. Ei olnud see sätitud, et kas kõik ajakirjanikud seal või mitte. Kohtasin aga seal nii Reinsalu kui Anveltit."

Ratas rõhutas, et see pole ülereageerimine. "Ministrid peavad sellistel hetkedel kaasa aitama," rääkis ta ja märkis, et ühiskonnas on neid, kes naeravad ülereageerimise pärast, aga ministrid peavadki selliseid asju tõsiselt võtma ja abistama.

Küsimuse peale, kas nüüd oleks vaja ehk seadusemuudatusi, kostis Ratas, et inimeste turvatunne on Eestis kindlasti prioriteet. Konkreetseid vastuseid ta siiski ei andnud, viitas vaid sellele, et siin ei saa ühele poolele näpuga näidata. "Et see, teine või kolmas süüdi. Tuleb pingutada selle nimel, et noortel ja lastel oleks rohkem tegevust. Olgu need laagrid, õppetegevus või kultuuritegevus," näitlikustas ta. "Et ei rikutaks avalikku korda."