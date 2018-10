Jüri Ratas õigustab katuseraha jagamist: need investeeringud on olulisemad kui alkoholiaktsiisi langetamine

Vikerraadio saates "Stuudios on peaminister" küsisid saatejuhid, miks selliste suurte probleemide nagu näiteks kõrge alkoholiaktsiis või teaduse rahastamine asemel otsustasid koalitsiooniparteid üle Eesti laiali pudistada ligi 30 miljonit eurot nn katuseraha, vahendab ERR Uudised.

"Need on erinevad investeeringud, mis pole üle öö lauale tulnud, vaid ministrid ja ametnikud on neid probleeme näinud ja need ettepanekud lauale pannud. Ja kui paneme kaalukausile, siis minu hinnangul on näiteks hariduse investeeringud palju olulisemad kui alkoholi aktsiisi langetamine," vastas peaminister.

Ratas tõi ka näiteid, kus tema hinnangul on nn katuseraha jagamine igati õigustatud.

"Igas Eesti maakonnas peaks olema korralik spordihoone, aga Hiiumaal seda siiani polnud. Nüüd on selleks ette nähtud 2,9 miljonit eurot. Või Kuressaare haigla helikopteri maandumisplats, et saaks kiiresti sealt patsiente peale võtta."