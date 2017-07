Jüri Ratas: ma ei kujuta ette, et Edgar Savisaar keeraks selja Keskerakonna valijatele

Peaminister ja Keskerakonna esimees Jüri Ratas ütles, et ei kujuta ette erakonna endise juhi Edgar Savisaare selja keeramist Keskerakonnale.

"Keskerakond on Edgar Savisaart väga palju toetanud ning väärtustanud tema rolli Tallinna juhtimisel ning erakonna ülesehitamisel. Samas ei tohi unustada, et Edgar Savisaare saavutused Eesti pealinnas on tulnud Keskerakonna ja meie valijate toel. Ma ei kujuta ette, et Edgar Savisaar keeraks selja Keskerakonna valijatele. Olen kindel, et tema toetajad soovivad, et ta kandideeriks just Keskerakonna nimekirjas, kes on alati nende huve kaitsnud," kirjutas Ratas sotsiaalmeedias.

"Keskerakond läheb kohalikele valimistele kogu Eestis ja Tallinnas väga tugeva nimekirjaga. Kõik erakonna Tallinna esinumbrid on kogenud linnajuhtimises, riigi tasandil või mõlemas. Meid toetab üle poole pealinna elanikest, sest me ei anna tühje lubadusi, vaid reaalselt töötame iga Eestimaa inimese heaolu eest. Rahulolu uuringud näitavad, et lausa 95 protsenti inimestest on elukeskkonnaga Tallinnas rahul. See on Keskerakonna meeskonna, meie kõigi pikaaegse töö tulemus," lisas Ratas.

Kriminaaluurimise all olev Keskerakonna endine esimees ja Tallinna endine linnapea Edgar Savisaar teatas täna oma valimisliidu loomisest.

"Ma olen tagasi. Tegelikult ma ei ole kusagil ära olnudki. Lihtsalt mõned inimesed tahtsid mind enneaegselt maha kanda (videos näitab samal ajal Kadri Simsonit ja Aadu Musta - toim). Ma olen inimesi ühendanud nii Keskerakonnas kui ka väljaspool seda ja ühendan ka edaspidi," sõnas Savisaar videos.

Loe veel

"Inimesed usuvad mind ja mina usaldan neid. Õhk saab puhtamaks ja inimesed õnnelikumaks nii Tallinnas kui kogu Eestis," kuulutas Savisaar. Hetkel, kui Savisaar ütleb, et tema meeskond on "kindel valik", on ekraanil Olga Ivanova. Videos on näha ka Oudekki Loonet ja Yana Toomi.

Savisaar toob videos esile, et 2005. aasta valimistel kogus ta 16 834 häält ning 2013. aastal üle 39 000 hääle.

Mitmed Keskerakonna allikad ütlesid Delfile, et nad ei saa videost lõplikult aru, kas Savisaar loob nimekirja või mitte. Esmane juhtkonna seisukoht paistab olevat asjaga oodata esmaspäevase Tallinna nõukoguni ja seal seda video teemat edasi menetleda.