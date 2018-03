Jüri Ratas lubab: paari aasta pärast tõuseb pension 100 eurot

Kui veel jaanuaris rääkis peaminister Jüri Ratas, et hüppeline pensionitõus võiks pensionäride rahakotti tuua juurde 60-70 eurot kuus, siis nüüd lubab ta juba 100 eurot. Ta selgitab, et see on koos indekseerimisega.

Partei peasekretär Mihhail Korb on juba varasemalt rääkinud, et eesmärk on tõsta pensione 100 eurot.

Tänasel valitsuse pressikonverentsil viitas Ratas ka ise juba 100 euro suurusele tõusule. Jutuks olid valimislubadused ning Ratas sõnas, et 2020. aastal võiks erakorraline pensionitõus olla just 100 eurot. "Töötame selle nimel, et leida katteallikad," märkis ta.

Hiljem täpsustas Ratas oma Facebooki lehel: "Olen tõepoolest korduvalt välja öelnud, et erakorraline pensionitõus saab olema üks Riigikogu valimiste põhiteemasid. Kavandame seda nii, et koos indekseerimisega tõuseks keskmine vanaduspension 2020. aastal 100 euro võrra. See tähendab, et erakorraliselt tuleb pensione tõsta circa 60-70 euro võrra."

Ta lisas, et erakonna juhatus on andnud Keskerakonna riigikogu valimiste platvormi töörühmale ülesandeks välja töötada vajalikud katteallikad. "Avalikustame täpsed numbrid ja arvutused hiljemalt aasta lõpuks valmivas Keskerakonna valimisplatvormis."

Valitsuse pressikonverentsil ütles sotsiaalkaitseminister Kaia Iva (IRL) Ratase kommentaari peale, et hüppeliseks tõusuks tema põhjust ei näe, ta viitas, et ennekõike on eesmärgiks haavatavate gruppide olukorra parandamine.

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Palo (SDE) ütles üldsõnaliselt, et tuleb vaadata, mida saab eakate heaks teha ning arutleda pensionitõusu üle.