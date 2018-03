Jüri Ratas lubab: kui võimalik, siis paari aasta pärast tõuseb pension erakorraliselt 100 eurot

Kui veel jaanuaris rääkis peaminister Jüri Ratas, et hüppeline pensionitõus võiks pensionäride rahakotti tuua juurde 60-70 eurot kuus, siis nüüd lubab ta juba 100 eurot. Koalitsioonipartnerid nii entusiastlikud selle mõtte osas pole.

"Lisaks pensionide plaanilisele indekseerimisele tuleks pensione erakorraliselt tõsta vähemalt 60 kuni 70 eurot, sõnas Ratas jaanuari lõpus Vikerraadio saates "Stuudios on peaminister". See number oli märgatavalt väiksem kui partei peasekretäri Mihhail Korbi varasemalt öeldu, et pensionitõus võiks olla 100 eurot.

Ent tänasel valitsuse pressikonverentsil viitas Ratas ka ise juba 100 euro suurusele tõusule. Jutuks olid valimislubadused ning Ratas sõnas, et 2020. aastal võiks erakorraline pensionitõus olla just 100 eurot. "Töötame selle nimel, et leida katteallikad," märkis ta.

Jaanuarikuises Vikerraadio saates nentis ta, et kõik sellised täiendavad kulud nagu erakorraline pensionitõus vajavad lisaraha, kuid lahendus ei ole vaid see, kuidas olemasolev raha ümber jagada, vaid et seda tuleb ka juurde tekitada.

Valitsuse pressikonverentsil ütles sotsiaalkaitseminister Kaia Iva (IRL) Ratase kommentaari peale, et hüppeliseks tõusuks tema põhjust ei näe, ta viitas, et ennekõike on eesmärgiks haavatavate gruppide olukorra parandamine.

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Palo (SDE) ütles üldsõnaliselt, et tuleb vaadata, mida saab eakate heaks teha ning arutleda pensionitõusu üle.