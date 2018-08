Jüri Ratas linnavolinike lahkumisest: on lootust, et jääme ikkagi Narvas võimule

Ta ütles valitsuse pressikonverentsil, et soovitigi, et korruptsioonikahtlusega keskerakondlased parteist lahkuks. "Minu juhitavas erakonnas sellised inimesed olla ei saa."

Ta ütles, et võimuvaakumit ei teki - on päevade küsimus, mil moodustatakse uus võimuliit. "Läheb edasi ausa ja läbipaistva juhtimisega."

Kokku on volikogus 31 kohta, nüüd on Keskerakonnale jäänud 9. Küsimuse peale, kas nüüd jäädi võimust ilma, selgitas Ratas, et see pole kindel, on tõenäoline, et moodustatakse koalitsioon. "Selleks on vaja 16 kohta."

Küsimusele, kuidas käitutakse erakonnast välja astunud erakondlastega, kel mandaati veel kolmeks aastaks, vastas Ratas, et linnarahvas on nad sinna valinud ning seetõttu on neil õigus seal olla. Ta ei muretse, et volikogulased muutuksid erakonnale kuidagi problemaatiliseks.

"Me alustame Narvas uuesti, selleks esimene samm on astutud," viitas Ratas Voronovi erakonnast lahkumisele. Narva piirkonda plaanib erakonna juht tuua nüüd uusi tuuli, mis ei tekita erakonnale senist mainekahju ning probleeme.

"Kui fraktsiooni esimees on teinud otsuse, et ta lahkub erakonnast, siis ma arvan, et see on väga õige samm," kostis Ratas.