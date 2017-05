Jüri Ratas kutsus Olga Ivanovat korrale: Sputnik on propaganda tööriist

Keskerakonna esimees, peaminister Jüri Ratas helistas täna erakonnakaaslasele, riigikogu liikmele Olga Ivanovale, kes andis täna Venemaa propagandakanalile Sputnik intervjuu ning kinnitas Delfile, et tema hinnangul on iga meediaväljaanne mingis mõttes propagandakanal.

„Mina arvan, et riigikogu liige kohustub suhtlema meediaga, ükskõik mis meedia see on,“ selgitas Ivanova täna Delfile, miks ta täna pronkssõduri juures võidupäeva tähistamisel Venemaa propagandakanalile Sputnik intervjuud andis.

Sellele reageeris ka peaminister Jüri Ratas, kes kirjutas Facebookis, et viimasel ajal on vaenulik propaganda ja mõjutustegevus demokraatlike ühiskondade vastu muutunud järjest jõulisemaks ning sellest on näha märke mitmel pool maailmas. „Seda kahjuks ka Eestis,“ tõdes Ratas.

„Sputnik ei ole sõltumatu meedia, vaid propaganda tööriist, mis ei järgi head ajakirjandustava, vaid avaldab edastatud sõnumeid sageli poolikul või kallutatud kujul. Euroopa Parlament on nimetanud Sputnikut oma resolutsioonis „pseudouudisteagentuuriks“,“ märkis peaminister.

"Olen korduvalt rõhutanud, et just neil põhjustel ei anna valitsuse liikmed ega riigiasutused Sputnikule intervjuusid. Edastasin täna telefonikõnes selle sõnumi ka riigikogu liikmele Olga Ivanovale,“ kinnitas Keskerakonna esimees.

Loe veel

Kersti Sarapuu: Ivanova intervjuud ei kooskõlastanud

Delfi küsis kommentaari ka riigikogu keskfraktsiooni esimehelt Kersti Sarapuult. Ta ütles, et terve fraktsioon lähtub ühtsest seisukohast, et Sputnikule ei anta intervjuud. "Olga Ivanova ei ole intervjuud kooskõlastanud ning see ei esinda erakonna seisukohti. See on olnud tema otsus ja vastutus," toonitas ta.

Keskerakonna koalitsioonipartneri IRLi esindaja, rahvasaadik Marko Mihkelson võttis täna juba Ivanova käitumise teemal teravalt sõna, nimetades seda isegi süüdimatuks. Kas taolised intervjuud võivad ohustada ka koalitsiooni ühtset toimimist? "Usun koalitsiooni tugevusse ning teotahtelisusesse ning teeme jätkuvalt selle nimel tööd, et Eestil läheks hästi. Teeme seda loodetavasti veel pikalt," sõnas Sarapuu.

Ivanova seisukohti kritiseerisid täna agaralt ka reformierakondlased. Näiteks Urmas Paet postitas oma Facebooki lehele Delfi foto intervjuud andvast Ivanovast. Ta kirjutas juurde. "Mis asi see on? Ei ole sketš või midagi sellist. On valitsuskoalitsiooni kuuluv Eesti parlamendi liige Euroopa päeval aastal 2017 Eesti Vabariigi pealinnas... Üks pilt räägib rohkem kui tuhat sõna."

Ivanova: mõnes mõttes on kõik meediaväljaanded propagandakanalid

Taustaks olgu märgitud, et Venemaa tähistab täna suurt võidupüha ning traditsiooniliselt külastasid paljud siinsed venelased kaitseväe kalmistu juures asuvat pronkssõdurit.

Fotodelt jäi silma ka riigikogulane Olga Ivanova (Keskerakond), kelle mantel oli ühes toonis nõugukogude armee sõjaväemundriga. Temagi tõi pronkssõduri jalamile lillekimbukese. Temaga koos oli kohal ka samuti Keskerakonda kuuluv Oudekki Loone. Ühelt fotolt on näha, et Ivanova on haaranud enda kätte Venemaa propagandakanali Sputnik mikrofoni.

Ivanova ütles Delfile, et andis Sputnikule intervjuud. „Minult küsiti, mispärast ma tulin ja mida see päev mulle tähendab.“

Ivanova hinnangul ei joonistu Sputnik teiste meediaväljaannete kõrval erilise propagandakanalina välja. „Ma arvan, et mõnes mõttes on kõik meediaväljaanded propagandakanalid, nii et selles mõttes ma ei tee vahet. Ma annan heameelega kõigile intervjuusid.“