Jüri Ratas: kui Edgar Savisaar eelistab valimistel osaleda, saame arutada talle sobivat valimisringkonda

Keskerakonna esimehe, peaminister Jüri Ratase sõnul peab partei endine esimees Edgar Savisaar enne otsustama, kas ta soovib kohalikel valimistel Keskerakonna nimekirjas kandideerida, kui saab arutada talle sobiva valimisringkonna üle.

"Olen korduvalt Edgar Savisaarega vestelnud teemal, et ta võiks olla kandidaat tugevas Keskerakonna nimekirjas. Olen rõhutanud, et meil on tulevikkuvaatav ja tugev programm ning professionaalne meeskond," sõnas Ratas.

"Keskerakonna endine esimees on selgitanud, et tema kandideerimine kohalikel valimistel sõltub ennekõike tema tervisest. See on inimlikult igati mõistetav," märkis Ratas.

Ratas vastas Edgar Savisaare teatele, et talle pole keegi Tallinna üldnimekirjas esinumbri kohta pakkunud, et Savisaar peab enne otsustama, kas ta kandideerib või mitte.

"Kui Edgar Savisaar eelistab kohalikel valimistel osaleda, saame arutada talle sobivat valimisringkonda ning muid kandideerimisega seotud küsimusi," ütles erakonna esimees.

"Erakonna juhtkond on tõepoolest leidnud, et Edgar Savisaar võiks oma pikaaegse panuse eest Tallinna arendamisel olla esimene kandidaat Keskerakonna ülelinnalises nimekirjas," täpsustas Ratas.

Edgar Savisaar: mulle pole keegi esinumbri kohta pakkunud

Edgar Savisaar kirjutas eile sotsaalmeedias, et talle pole tehtud ettepanekut Tallinna üldnimekirjas esinumbrina kandideerida.

"Mõned keskerakondlased (Mihhail Kõlvart ja Jüri Ratas) on viimasel ajal väitnud, nagu oleks mulle erakonnast pakutud Tallinna kohalike valimiste üldnimekirja esinumbrit ja nüüd oodatavat minu vastust. Tegelikult pole keegi mulle midagi sellist pakkunud ja üldse oleks selline pakkumine mõnevõrra mõnitamise moodi nagu mõned minu sõbrad on kirjutanud. Kohalikel valimistel üldnimekirja poolt ei saa hääletada. Saab hääletada piirkonna (linnaosa) nimekirja poolt. Tallinnas on teatavasti kaheksa piirkonda. Mis puutub üldnimekirja, siis selle järgi võidakse ilma mingi hääletamiseta jaotada kompensatsioonimandaate, kui neid üldse tuleb. Tahan parandada neid, kes sellise jutuga soovivad inimesi eksitada ja minu toetajate hääli püüda!" kirjutas Savisaar eile sotsiaalmeedias.