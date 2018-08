Jüri Ratas: kõige hullem, mis eksikombel välja tulistatud raketi tõttu oleks juhtuda võinud, on inimohvrid

Ratas märkis, et Eesti julgeoleku tagamisel on õhuturbe missioon väga oluline ja vajalik, kuid lisas ka, et alati tuleb silmas pidada tsiviilisikute turvalisust. Ta rõhutas, et kuigi tänane vahejuhtum möödus õnneks inimohvriteta, on sündmus sellest hoolimata äärmiselt kahetsusväärne.

Ratas kinnitas, et kaitsevägi koos õhuturbe missioonil osalejatega uurivad juhtunut ja asjassepuutuvad asutused teevad kõik endast oleneva, et inimeste turvalisus tagada.

Samuti kutsus Ratas inimesi üles raketti mitte ise otsima ja raketi osi meenutavate osade märkamisel neid mitte mingil juhul puutuma, vaid raketist eemalduma ja teatama sellest koheselt õhuväe telefonil 7171900 või hädaabi numbril 112.

"Olen kindel et Eesti kaitsevägi selgitab koostöös meie liitlastega välja kõik juhtumi asjaolud ning teeb kõik endast oleneva, et midagi taolist enam eal ei korduks. Soovin kõigile seotud asutustele palju jõudu olukorra võimalikult kiirel lahendamisel," ütles Ratas Delfile.