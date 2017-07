Jüri Ratas kohtumisel Mike Pence'iga: Eesti ei oota pelgalt NATO abi, vaid panustab julgeolekusse ka ise!

Peaminister Jüri Ratas, välisminister Sven Mikser ja kaitseminister Jüri Luik arutasid täna kohtumisel Ameerika Ühendriikide asepresident Mike Pence`iga koostööd julgeoleku- ja digivaldkonnas ning rõhutasid Euroopa Liidu ja USA vahelise hea koostöö jätkumist.

"NATO kollektiivne heidutus- ja kaitsehoiak Balti regioonis on tugevnenud ning USA-l on nii meie lähipiirkonna kui ka kogu Euroopa julgeoleku tagamisel asendamatu roll," ütles Ratas. "Oleme samu väärtusi jagavad riigid, kellel on tugev side ja hea koostöö ning oleme tänulikud USA-le nende panuse eest Euroopa julgeolekusse. USA administratsiooni otsus suurendada Euroopa heidutusinitsiatiivi finantseerimist 1,4 miljardi dollari võrra on märkimisväärne."

Ratas rõhutas kohtumisel, et Eesti ei oota pelgalt abi vaid panustab julgeolekusse ka ise – Eesti kaitsekulutused on 2,17 protsenti sisemajanduse koguproduktist (SKP), me tugevdame iseseisvat kaitsevõimet ja piirijulgeolekut ning panustame terrorismivastasesse võitlusesse ja rahutagamisoperatsioonidesse koostöös oma liitlastega.

Peaminister tutvustas asepresident Pence`ile Eesti avaliku sektori digilahendusi, mis on olnud Eesti majanduskasvu mootoriks. Samuti arutati võimalusi süvendatud koostööks nii digivaldkonnas kui ka küberkaitses. Ratas märkis, et Eestil ja USA-l on hea koostöö küberjulgeoleku valdkonnas ning tõdes, et ühised õppused ning info- ja ekspertide vahetus on võimalus seda veelgi tihendada.

Lisaks rääkisid peaminister ja asepresident Euroopa Liidu ja USA koostööst. "Eesistujariigina tahame kindlasti panustada transatlantiliste suhete tugevdamisse ja selle raames rahvusvahelise kaubanduse arendamisse ning võitlusesse terrorismi ja küberohtudega," lausus Ratas. „Euroopa Liidu ja USA vahelise vabakaubandusleppega edasiminek oleks strateegiliselt oluline nii USA-le kui Euroopale."