Jüri Ratas kohtumisel Iisraeli peaministriga: Euroopa Liit vajab oma naabruses rahu ja stabiilsust

Nelja riigi peaministrid arutasid Euroopa Liidu ja Iisraeli suhteid, julgeolekuolukorda Lähis-Idas ja Läänemere piirkonnas ning Venemaa tegevust Euroopa Liidu naabruses. „Venemaa tegevus Süürias on murettekitav meilegi ning jälgime arenguid tähelepanelikult,“ ütles Ratas.

Pikemalt arutasid peaministrid võitlust terrorismiga, aga ka koostööd küberjulgeolekus ning valeinfoga toimetulekut. „Terrorism on üleilmne, see ohustab meid kõiki ning peame koos selle vastu võitlema. On selge, et rünnakute eest pole ükski riik lõpuni kaitstud. Seetõttu panustab Eesti operatsiooni Barkhane Malis ning Eesti kaitseväelased on Iraagis ja Afganistanis,“ rääkis Ratas.

Eesti ja Iisrael kuuluvad maailma arenenumaid e-valitsemise riike koondavasse võrgustikku Digitaalne 7. Ratase sõnul aitab Iisraeli töö digitaalse identiteedi ja digiallkirjade turvalisuse tagamisel kaasa Eesti ja Iisraeli suhtluse lihtsustamisele. „Loodetavasti annab see peatselt võimaluse vastastikku tunnustada üksteise digiallkirjastatud dokumente,“ ütles ta.

Ratas märkis kohtumisel, et Iisraeli valitsusjuht on alati oodatud Eestisse. Seni ei ole ükski Iisraeli peaminister Eestit külastanud.