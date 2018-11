Jüri Ratas koalitsioonipartneritele: toetagem koos riigieelarvet, see on meie parim kompromiss Eesti Vabariigi arendamiseks ja edasi viimiseks

Ülehomme, 23. novembril täitub kaks aastat Eesti Keskerakonna, Sotsiaaldemokraatliku Erakonna ning Isamaa valitsuse ametivande andmisest. See aeg on möödunud kiiresti, kuid tihedalt koos töötades. Me teame neid ühiselt algatatud protsesse ning olulisi otsuseid, mida oleme kõigi Eestimaa inimeste ja riigi peale mõeldes teinud. Osa neist lahendustest on tulnud nobedalt, teised on nõudnud palju tööd ja pikki hingestatud arutelusid. Kindlasti saame me kõik olla nende aastate jooksul saavutatu üle uhked.

„Viimased nädalad on tähendanud tõsist tööd ja pikki läbirääkimisi. Tänan kõiki erakonnakaaslasi ja partnereid raskete, kuid algusest lõpuni konstruktiivsete kõneluste eest. Poliitikutel on alati erimeelsusi mitmetes küsimustes, kuid julgen kindlalt öelda, et läbirääkimistel olid alati esikohal Eesti riigi ja rahva huvid.“

Need read ei ole kirjutatud nüüd ega hiljuti. Ütlesin siin viidatud laused 21. novembril 2016 auväärse Riigikogu ees, kui pidasin ettekande meie valitsuse moodustamise alustest. Need käisid toona koalitsioonikõneluste kohta. Ometi sobiksid need mõtted hästi ka tänasesse päeva ja sellesse kirja. Me oleme näinud viimaste nädalate jooksul koosmeele vankumist, kuid tuliste mõttevahetuste lõpuks oleme leidnud ikka lahenduse pidades silmis riigi ja rahva huve.

Seepärast tahan ma teid kõiki südamest tänada! Selle kahe aasta jooksul olen ma näinud ka meie koostöö raskematel hetkedel alati tahet koos edasi minna. Me pole lasknud end eksitada teele kerkinud ebakõladest ega möödarääkimistest. Oleme alati leidnud lõpuks koostöökohad ja kompromissi. Peaministrina olen alati tundnud ja teadnud, et tahame kõik teha parimat ning leiame selleks alati ühise lahenduse.