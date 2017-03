Jüri Ratas: koalitsioonipartnerid saavad Keskerakonna peale loota

Keskerakonna esimees, peaminister Jüri Ratas lükkas ümber väited, et kuue Keskerakonna riigikogu fraktsiooni liikme lahkumine riigikogu saalist oli protestiaktsioon.

Üle-eelmisel nädalal lahkusid kuus Keskerakonna saadikut protesti märgiks demonstratiivselt riigikogu saalist. Erakonna esimees Jüri Ratas kinnitas Eesti Päevalehele antud intervjuus, et koalitsioonipartnerid saavad kindlad olla, et Keskerakonnal on saalis 27 ühtset häält.

Ajakirjaniku märkuse peale, et kui meeskond on ühtne, siis tavaliselt ei korraldata mingeid miitinguid või proteste, vastas Ratas: "Olen rääkinud mitmega nendest ja need inimesed ei ole kordagi andnud isegi mõista, et on mingisugused nn protestiaktsioonid."

Küsimusele, kas Ratas on uurinud, miks selline saalist väljamarssimine vajalik oli, vastas Ratas, et usaldab fraktsiooni juhte. "Ma usaldan siin fraktsiooni juhtkonda, kus on kolm tublit inimest. Nad saavad oma tööga ka hästi hakkama. Nad on selle kolme kuu jooksul näidanud, et koalitsioonipartnerid saavad Keskerakonna peale loota," ütles Ratas.