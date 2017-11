Jüri Ratas kirjas koalitsioonikaaslastele: oleme pidanud raskeid ja kirglikke vaidlusi, kuid alati leidnud kompromissi

Täna täitus aasta praeguse valitsuse moodustamisest, peaminister Jüri Ratas saatis sel puhul kirja koalitsioonikaaslastele, kus märkis, et on olnud raskeid hetki, ent neist ollakse üle.

Avaldame Jüri Ratase kirja täismahus:

Täna, täpselt aasta eest andis meie Eesti Keskerakonna, Sotsiaaldemokraatliku Erakonna ning Isamaa ja Res Publica Liidu valitsus ametivande. Mõned päevad enne seda, 21. novembril 2016 pidasin peaministrikandidaadina auväärse Riigikogu ees ettekande uue valitsuse moodustamise alustest. Üks mõte, mis on mul siiani meeles kõlas järgnevalt: „Ma ei unusta kunagi Eesti Vabariigi ilusa hümni kõla Toompeal, mis aitab igal hommikul meelde tuletada, milleks meid on parlamenti valitud“.

See sama hümn kostab igal hommikul hästi ka Stenbocki majja ja tuletab siingi meelde, mida Eestimaa rahvas meilt ootab. Veelgi enam, meie kaunis rahvushümn kõlab terves Eestis, Viinistust Valgani ning Varnjast Vilsandini. See ei lase meil kellelgi unustada, millised kohustused oleme endale võtnud ning millist vastutust me kanname.

Ma soovin teile südamest õnne meie valitsuse esimesel aastapäeval ning tänan siiralt igaühte teist, kes on selle õnnestumise nimel töötanud! Me oleme pannud aluse paljudele olulistele protsessidele ning teinud kaalukaid otsuseid, mis toovad kasu kõigile Eestimaa inimestele. Muidugi oleme selle aja jooksul pidanud mõnel puhul ka sammu tagasi astuma ning oma plaanide üle veel järele mõtlema. See on loomulik ja ainuõige. Te teate hästi selle töö tulemusi ning usun, et olete põhjusega uhked.

Seadsime aasta eest endile üheskoos suured ja julged sihid, mille ellu viimine ei ole alati tingimata ladus ja lihtne. Me oleme kõik pidanud nende eesmärkide nimel pingutama ning oma otsuseid selgitama. Teisiti oleks mõeldamatu, sest võtsime eesmärgiks tugeva ja ühtse Eesti, kus on ühtehoidev rahvas, vähem ebavõrdsust ja vastandamist, elav ja tark majandus ning riik, mis on paremini kaitstud kui ei kunagi varem.

Mul on väga hea meel, et meie esimene tööaasta on möödunud konstruktiivses koostöövaimus. Me oleme üksteist usaldanud ja võinud üksteisele loota. Oleme pidanud raskeid ja kirglikke vaidlusi, kuid leidnud neis alati lõpuks koostöökohad ja kompromissi. Oma erimeelsuste läbirääkimisel oleme ikka seadnud esikohale Eesti riigi ja rahva huvid. Selle kõige eest olen teile südamest tänulik!

Koalitsioon on meeskond ja koostöö. Nii heas meeskonnas on tugev tunne mängida. Tänan teid siiralt ja südamest!