Jüri Ratas kirjas erakonnakaaslastele: ärme pea uuesti teist maailmasõda

Yana Toomi, Olga Ivanova ja Oudekki Loone pahasele kirjale vastates andis Keskerakonna esimees ja peaminister Jüri Ratas mõista, et erakonnast kedagi välja heita pole plaanis.

"Keskerakond ei kuulu ei Jürile ega Kadrile ega Yanale ega kellelegi teisele. Keskerakond kuulub 15 000 meie liikmele, kuulub 200 000 meie valijale, kes andsid meile toetuse kohalikel valimistel," ütles Ratas ERRile.

"Ma ei näe ühestki otsast seda pereheitmist. Kindlasti erakonna esimehena teen kõik selleks, et erakond on ühtne," lisas Ratas ajakirjaniku sellekohasele küsimusele vastates.

"Keskerakonna esimehena on kindel kavatsus minna ühtse erakonnana tugevasti kohalikele valimistele. Keskerakond tajub oma vastutust. Täna, olles peaministrierakond ja valitsuskoalitsioonierakond, saame oma vastutusest aru Euroopa Liidu eesistumise kontekstis. Ma ei näe, et siin oleks mingi suur torm või suur umbusaldusavaldus."

Ratase sõnul on asjaosalistega teemast juba kolmapäeval räägitud.

Ratas kirjutas täna õhtul Keskerakonna siselisti ka e-kirja, mille Delfi avaldab täismahus.

Loe veel

"Narvast pärit Eesti muusik Oleg Pissarenko kirjutab täna Postimehe arvamusportaalis eestlaste ja venelaste suhetest. Üks tema mõtetest kõlas nii: „Jääb vaid vajutada empaatiale gaas põhja ja eelarvamustele täispidur peale ning suhelda, teada saada, tutvuda, sõbruneda, armuda, vaielda, meenutada, unistada koos tuleviku Eestist – tartlased, tallinlased, pärnakad, võrukad, mulgid, narvakad ja kõik teised, kes me sellele väikesele maatükile koos oleme elama sattunud!“ Mulle tundub, et see on väga hea nõu.

Meil pole ju mõtet uuesti pidada Teist maailmasõda. Teame ju kõik, et eestlaste ja venelaste ajalugu ongi kulgenud erinevalt. Seda me poliitiliste avaldustega ei muuda. 9. mail tähistavad osad eestimaalased ühe ebainimliku režiimi lõppu ja saabunud rahu. Teistele meenutab see pooleks sajandiks karmi Nõukogude võimu alla jäämist. See koos on meie ühine minevik.

Loomulikult ei kuulu Keskerakond mulle ega Yana Toomile. Keskerakond kuulub meie 15 000 liikmele, neile 200 000 inimesele, kes usaldasid meid kohalikel valimistel ning kõigile eestimaalastele, kelle heaks me töötame. Olen uhke, et just Keskerakond on Eestis erakordne ja ainulaadne, sest oleme toonud poliitikasse nii palju eesti ja vene emakeelega tugevaid poliitikuid. Vaid koos, ühtselt ja ühiselt tegutsedes suudame lahendada meie ees seisvaid probleeme ja luua paremat Eestit kõigile eestimaalastele.

Kõige austusega

Jüri Ratas"