Jüri Ratas kinnitab, et valitsus näitab nüüd rändeleppele rohelist tuld: lähtume riigikogu tänasest otsusest

Avaldame Ratase avalduse täismahus:

"Eesti riik on alati pidanud oluliseks rahvusvahelist koostööd ning üleilmsetele probleemidele koos lahenduste leidmist. Meie iseseisvuse ning sõltumatuse kindel garantii on kuulumine rahvusvahelistesse organisatsioonidesse ja koostöö meiega sarnaseid väärtusi jagavate riikidega. See annab saja-aastase Eesti häälele maailmas palju tugevama kõla. Samadest põhimõtetest oleme lähtunud ka ränderaamistiku aruteludes.

ÜRO globaalne ränderaamistik on õiguslikult mittesiduv dokument. See põhimõte on selgesõnaliselt kirjas ränderaamistiku 7. punktis ning samale järeldusele on jõudnud Eesti Vabariigi õiguskantsler. Sama selgesõnaliselt on dokumendis rõhutatud, et see toetab iga riigi suveräänset õigust oma migratsioonipoliitikat ise kujundada. Me otsustame ka edaspidi iseseisvalt, kas, keda ja kui palju meie riiki lubatakse ning kuidas oma piire kaitseme.

ÜRO ränderaamistik seisab ebaseadusliku rände vastu, toetab illegaalselt riiki sisenenud inimeste kodumaale tagasisaatmist. Raamistik tähtsustab tõhusat piirivalvet julgeoleku tagamiseks. See aitab parandada rahvusvahelist rändealast koostööd. Samuti rõhutab deklaratsioon inimkaubanduse ja -smugeldamise vastast võitlust ning eeskätt naiste ja laste õiguste kaitsmist. Ränderaamistik aitab kindlustada ka Eesti inimeste õigusi välisriikides. Me avaldame sellega soovi koos teiste maailma riikidega lahendusi otsida.

See ei pane meile ega ühelegi teisele enam kui 180-le raamistikku heaks kiita plaanivale riigile paljuräägitud raskeid kohustusi. ÜRO on rajatud just koostööle ja lahendustele, mitte probleemidele ja kohustustele.