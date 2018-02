Jüri Ratas kiidab PBK-d: nad on teinud väga palju intervjuusid seoses Eesti EL-i eesistumisega, see on õige suund

Peaminister Jüri Ratas kaitses täna riigikogu kõnepuldis seda, et valitsus ja linn PBK-ga koostööd teeb. Ta märkis korduvalt, et annab ka ise kanalile intervjuusid.

"Ma ei usu, et seda tervemat, tasakaalustavamat ja mõistvamat ühiskonda aitaks saavutada rahvusvähemuse jaoks olulise ja jälgitava ning usaldava infokanali või infokanalite ära lõikamine, boikoteerimine või keelamine. See tähendaks, et me ei suudaks täna jõuda olulise osani Eesti elanikest, et viia nendeni näiteks siseturvalisuse või sisejulgeoleku seisukohast vajalikke sõnumeid," seletas Ratas.

"Keskvalitsuse käskude ja keeldudega, mille eesmärk on ainult "valitsusele sobilike" kanalite kasutamine, aga mida teavitusadressaadid ei jälgi ega vaata, ei maanda riske, vaid tegelikkuses suurendatakse neid. Suitsuandurita korter põleb hooletu suitsetamise tagajärjel maha ka siis, kui korteris pilti näitava teleri kanalite loetelus Pervõi Baltiiski Kanal on blokeeritud." Ta viitas sellele, et päästeamet tellis tuleohutuskampaania reklaamid Eesti meediakanalite kõrval ka Venemaa telekanalist PBK.

Ratas kiitis: "Eesti eesistumise raames on PBK teinud väga palju intervjuusid, mis on seotud Eesti eesistumisega Euroopa Liidus. Ma arvan, et see on õige suund, see on see suund, mis kanalit täna vaadatakse." Ta märkis korduvalt, et annab ka ise kanalile intervjuusid.

Loe veel

Endine peaminister Taavi Rõivas meenutas Ratasele, et küsimus ei ole selle kohta, kas tema annab intervjuusid või kas kodus kanalit salaja vaatab, küsimus on selles, et Keskerakonna liikmed tellivad maksumaksja raha eest väga suures koguses mitte ainult Keskerakonna propagandat, aga ka saateid, kus on esitatud seisukohti, nagu näiteks, Krimmi referendum oli seaduslik, Eestist on lahkunud kõik 15–18-aastased tütarlapsed jms.

Ratas kostis: "Kui teie erakonnas on selliselt arvatud, et erakonna esimees Hanno Pevkur ütleb nii, nagu peab olema, ja terve erakond teeb nii, või endine esimees teie näol, siis kindlasti Keskerakonnas see nii ei ole, ausõna nii ei ole. Ja mina ei tahaks sellisesse erakonda kuuluda, kui erakonna esimees Rõivas või erakonna esimees Pevkur ütleb, et tehke nii, ja nii läheb üle Eesti. "

Ta lisas: "Kui te ütlete, et ma salaja kodus vaatan PBK-d, siis ei, ma ei ole PBK vaataja, tõesti ei ole. Ja kui te küsite, et kui tulevad mingisugused küsimused või uuringud, mis on Eesti julgeoleku, Eesti demokraatia seisukohalt riivavad või seda ründavad, siis ma mõistan nad üheselt hukka. Väga lihtne! Aitäh!"