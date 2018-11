Jüri Ratas: Keskerakond toetab Ossinovski ideed, et rändelepet arutaks riigikogu

"Meil oli palju mõtteid," kostis Ratas Delfi küsimuse peale, kas antud ideest räägiti ka eile õhtu Stenbocki majas, kus Ratas, Ossinovski ja Helir-Valdor Seeder kohtusid. Ta ütles, et oli teadlik, et Ossinovski tuleb selle ideega ka avalikkuse ette, küll aga tõi ta välja, et see pole valitsusliidu konsensuslik idee. Ta ei öelnud küll otsesõnu, et Isamaa on vastu, kuid on selge, et Isamaa pole lepet toetanud. Kas nende meelest võiks seda valitsuse asemel arutada riigikogu? "Seda peate Isamaa käest küsima," viitas ta.

Ratas ütles, et Keskerakond leiab, et Eesti peaks ränderaamastikku toetama. "Ma arvan, et on mõistlik, et rahvaesindajad oma hinnangu annavad," toetab ta riigikogu otsustusõigust.

"Pärast valitsuskabinetis toimunud arutelu, kus koalitsioonierakonnad deklaratsiooni osas üksmeelele ei jõudnud, on sellele avalikult oma ühese ja kindla hinnangu andnud ka õiguskantsler Ülle Madise. Ta viitas oma arvamuses väga selgelt, et tegemist ei ole lepinguga ning see ei pane riikidele mingeid õiguslikku kohustusi. See hinnang annab kindlasti olulise panuse ka riigikogule oma seisukoha kujundamiseks," sõnas Ratas.

"Ränderaamistik on ÜRO liikmesriikide poolt põhjalikult läbi räägitud dokument, mis ei pane Eesti riigile õiguslikke kohustusi. Kujundame oma migratsioonipoliitika ka tulevikus iseseisvalt, seda ei saa ega soovi keegi meile ette kirjutada. Küll aga aitab ränderaamistik parandada rahvusvahelist rändealast koostööd, tõkestada ebaseaduslikku rännet ning kaitsta ka meie inimeste õigusi välisriikides."

Eile õhtul kinnitas Ratas, et arutelud valitsusliidus jätkuvad täna. "Kell 14 koguneb koalitsiooninõukogu," lausus Ratas täna hommikul.