Jüri Ratas: kaitseväelaste andmed lekkisid ebapiisavate kontrollmeetmete tõttu. Ka kanep ei sobi kaitseväkke

"See on väga tõsine ja väga kahetsusväärne ja näitab, et kontroll ja järelvalve on olnud puudulikud," märkis Ratas andmeleket kommenteerides.

Ratas ütles, et kaitsevägi peab koheselt asuma olukorda lahendama ja tegema kõik selleks, et tulevikus lekked ei korduks. "Kaitsevägi peab tagama inimest isikuandmete privaatsuse," rõhutas Ratas.

Muuhulgas sisaldavad lekkinud materjalid andmeid selle kohta, et paljud kaitseväes teenijad armastavad kanepit suitsetada ja teevad seda ka väeosas. Selgub, et kanepi sisstoomine kaitseväe territooriumile ei ole kuigi raske.

Ratas leidis, et kaitsevägi ja kanep ei sobi kokku. "Ka see näitab, et kontrollmehhanismid ja ka suhtumine peab kindlasti paranema," arvas Ratas.