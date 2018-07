Jüri Ratas jutuajamisest Donald Trumpiga: USA president on väga inimlik ja märkav

Peaminister Jüri Ratas ütles NATO tippkohtumise käigus toimunud vestlust Donald Trumpiga kommenteerides, et arutelu all oli kaitsekoostöö, majandusküsimused ja rahvusvaheline olukord. Ratas kutsus Trumpi ka Eestisse külla.

"Rääkisin, et Eesti panustab riigikaitsesse kaks protsenti ja viimasel ajal isegi natuke rohkem. Trump vastas selle peale, et see on väga oluline ja Eesti teeb õigesti," kirjeldas Ratas Trumpiga toimunud jutuajamist. Ratas märkis ka, et kõne all oli koostöö Afganistanis ja samuti USA sõjajõudude viibimine Eestis. Trump kinnitas omalt poolt liitlassuhtete tugevust Ameerika Ühendriikide ja Eesti vahel.

Ratas tänas Donald Trumpi abi eest, mida ühendriigid ja sealne rahvas eestlastele pakkus, kui 1940. aastatel olid paljud eestlased sunnitud kodumaalt põgenema. Trump märkis, et mõistab selles valguses, miks Eestile kaitseküsimused niivõrd olulised on.

Jutuks tulnud majandusküsimuste osas avaldas Trump rahulolu Eesti praeguste arengute osas. Ratase sõnul tundis Trump teema vastu suurt huvi.

"Ameerika Ühendriikide president on väga inimlik ja märkav," tõi Ratas välja ka Trumpi isiklikuma külje. "Õhtusöögile läksime päris pikka kaldteed mööda, mis oli kaetud vaibaga. Trump arvas, et tee on ohtlik ja me võime libiseda. Me võtsime kõik neljakesi (koos abikaasadega) käest kinni, et üksteist toetada," kirjeldas Ratas.

Ratas ja Trump vestlesid eile koos abikaasadega Brüsselis toimuva NATO tippkohtumise õhtusöögile jalutades.