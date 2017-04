Jüri Ratas: Jürgen Ligi kahjustab labase sõnavõtuga oma mainet

"Lugesin kurvastusega Jürgen Ligi järjekordse isikliku rünnaku kohta oma ametikaaslase vastu. Labane sõnavõtt rahandusministri aadressil kahjustab poliitikute, erakondade ja Jürgen Ligi mainet," hindab peaminister Jüri Ratas.

Meenutuseks - eelarvepoliitikat kritiseerides torkas Ligi eile Facebookis, et rahandusminister Sven Sesteri seosed eelarve ning sündivuse vahel on arusaamatud. "See mees (Sester - toim) on ju idioot. "Kui täna sünnib 6 naise kohta 9 last, siis lõpuks on 6 naise kohta 10 last," tõi Sester veel näiteid eelarve mõjust," märkis Ligi.

Jüri Ratas hindab, et tegu on teenimatu ja lubamatu rünnakuga. "Rahandusminister Sven Sester on teinud väga tõsist ja vastutusrikast tööd nii riigikogus kui ka mitmes valitsuses. Ta on näidanud üles professionaalsust ja meeskonnavaimu riigi eelarvestrateegia koostamisel, rahanduse planeerimisel ning maailmavaatelistes aruteludes,2 ütleb Ratas.

"See rünnak pole kahjuks esimene, teine ega kolmas juhtum, vaid juba välja kujunenud muster, mis ei paista muutuvat. Poliitiline debatt on ideede ja argumentide võistlus, mitte koht, kus üksteisele ebaviisakalt ja vahendeid valimata ära teha. Soovitan Jürgen Ligil kindlasti Sven Sesteri ees vabandada ning viimaks õppust võtta."