Jüri Ratas juhib tänasest vähemusvalitsust: riigikogulane Tiina Kangro lahkus Isamaa fraktsioonist

Kangro kinnitas oma otsust Delfile ja postitas pikema selgituse oma Facebooki lehele. "Olen algusest peale veendunud, et Isamaa koht ei ole selles koalitsioonis, kus tema keskseks rolliks on aidata Keskerakonnal ja sotsidel ellu viia nende maailmavaatelist poliitikat; seda enda maailmavaate arvelt," märkis ta. Kangro nentis, et nüüd tekkis Toompeal olukord, kus koalitsioonil ei ole enam mugavalt tagatud häälteenamust ja eeldatavalt neil tuleb uute valimisteni jäänud aja jooksul teha oluliselt rohkem koostööd parlamendi teiste erakondadega, võimalik, et ka mõnesid oma plaane muuta.

Enda kohta sõnas ta: "Oma varasema töö- ja elukogemuse baasilt ei olnud ma riigikokku minnes sinisilmne ega oodanud imesid. Et Eesti poliitikute jaoks on mugavus, toiduahelas positsioonide säilitamine ja selleks pakutav vastastikune ringkäendus mistahes võtete ja hinnaga niivõrd ülemuslik kogu muu tegelikkuse ees, on olnud aga valus tõdeda. See viimane ei puuduta enam üksnes Isamaad, vaid palju laiemat pilti uksest aknani ja Tallinnast Narvani."