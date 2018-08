Jüri Ratas: jõudu Eesti 200-le ja Artur Talvikule

Mina arvan, et uute jõudude teke on positiivne," ütles Ratas intervjuus ERR-ile, meenutades ka roheliste, Vabaerakonna, EKRE ja ka Res Publica tulemist. "Ainult et, peale pealkirja, mis on alati väga kõlav ja ilus, on vaja ka sisu, on vaja inimesi ja on vaja neid inimesi, kes seda kõike veavad. Nii et, jõudu Eesti 200-le ja Artur Talvikule."

Ratas näeb, et potentsiaal on uutes tulijates olemas, ent täpsustas, et valimisteni on veel pool aastat aega ja eduks on tarvis "väga palju kahekõnesid valijatega, ei piisa ainult suurtest pealkirjadest". Küll aga loodab ta, et erakondade lisandumine valimiskampaaniasse muudab kõrgemaks ka Eesti inimeste valimisaktiivsust.