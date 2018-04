Jüri Ratas: Janek Mäggi pole veel jõudnud ministrikohale asuda, aga juba rünnatakse

Peaminister Jüri Ratas astus riigihalduse ministri kandidaadi Janek Mäggi kaitseks välja ja rõhutas, et Mäggi pole vaid julgete sõnade, vaid on eeskätt tegude inimene.

"Janek Mäggi pole jõudnud veel riigihalduse ministri ametikohale asudagi, kui juba on hakatud ründama tema isikut ja kunagisi väljaütlemisi," kirjutab Ratas oma Facebooki kontol.

"Mina pean Janekist lugu, sest ta on tõestanud, et ta ei ole ainult julgete sõnade, vaid eeskätt tegude inimene. Lisaks eduka PR-ettevõtte omamisele ja juhtimisele, on ta aktiivselt panustanud Eesti kodanikuühiskonda, inimeste tervisesse, spordi edendamise ning meie riigi rahvusvahelisse mainesse," loetles Ratas.

Peaminister lisas, et Mäggi on inimestele väga vajaliku ja olulise vähiravifondi "Kingitud elu" kaasasutaja ning Tallinna lastehaigla toetusfondi nõukogu esimees. "Samuti on ta saavutanud tugevat edu rahvusvahelises spordimaailmas juhtides 2007-2017 Euroopa kabeföderatsiooni ning alates 2017. aastast Maailma kabeföderatsiooni. Olen kindel, et Janeki mitmekülgsed kogemused, avatud mõttemaailm ning Tartu ülikoolis omandatud õigusharidus tulevad kasuks nii ministriametis kui laiemalt valitsuse töös," leidis Ratas.