Jüri Ratas: Janar Holm on väärikas ja tugev kandidaat riigikontrolöri kohale

Keskerakonna esimehe, peaminister Jüri Ratase kinnitusel suhtuvad partei juhtkonna ja fraktsiooni liikmed president Kersti Kaljulaidi esitatud riigikontrolöri kandidaati Janar Holmi positiivselt.

"Arutasime Janar Holmi kandidatuuri Vabariigi Presidendiga oma viimasel silmast-silma kohtumisel ning hiljem ka telefonitsi. Hoidsime sobiva riigikontrolöri leidmise protsessis algusest peale sidet ja ühtset joont," ütles Ratas Delfile.

Keskerakonna juhi sõnul küsis president Kersti Kaljulaid tema mõtteid ja seisukohta ning ta toetas presidendi pakutud kandidaati. "Janar Holm on kahtlemata pikaajalise töökogemuse, tugeva tausta ja sobivate isikuomadustega, et edukalt riigikontrolörina Eesti riiki teenida."

Küsimusele, kas Keskerakonna sees arutati, kes võiks tsentristide hinnangul parim kandidaat olla, vastas Ratas, et riigikontrolöri ametikoht ei ole poliitiline ning seetõttu ei pea ta õigeks, et iga erakond esitaks nii-öelda oma kandidaadi. "Küll aga konsulteerisin Janar Holmi toetamise osas erakonna juhtkonnaga ning leidsime ühiselt, et ta on igati väärikas ja tugev kandidaat," märkis Ratas.

Enne lõpliku otsuse langetamist soovib riigikogu Keskerakonna fraktsioon Janar Holmiga kohtuda. "Fraktsiooni liikmed kujundavad oma seisukoha, kui on saanud ülevaate tema konkreetsetest plaanidest, sisulisest nägemusest ning tööpõhimõtetest. Esialgse info ja tagasiside põhjal on meie hoiak igatahes positiivne," sõnas Ratas.

Ossinovski: teen ettepaneku toetada Holmi kandidatuuri

Holm on pikalt Sotsiaaldemokraatliku Erakonna (SDE) esimehe Jevgeni Ossinovski kolleeg olnud. "Mul on olnud au Janar Holmiga koos töötada nii haridus- ja teadministri kui nüüd tervise- ja tööministrina. Tegemist on võimeka visionääriga, kes on aidanud üles ehitada ja tunneb põhjalikult kahte Eesti elu olulisel määral kujundavat ja mõjutavat valdkonda, hariduselu ja tööturgu," rääkis Ossinovski.

Ossinovski sõnutsi on Holmi senine karjäär andnud talle süvateadmised avaliku sektori toimimisest. "Riigikontrolöri ametikohale asudes on see kahtlemata oluliseks eeliseks. Ta on olnud hea ja usaldusväärne partner ning kolleegide poolt hinnatud juht," tunnutas SDE esimees.

"Sotsiaaldemokraadid arutavad presidendi ettepanekut ja Janar Holmi sobivust järgmisel nädalal, kui riigikogu taas koguneb ning riigikontrolöri kandidaadiga loomulikult ka kohtutakse. Mina isiklikult teen kindlasti ettepaneku toetada Holmi kandidatuuri riigikontrolöri ametikohale," kinnitas Ossinovski.

President Kersti Kaljulaid teatas laupäeval, et teeb riigikogule ettepaneku nimetada järgmiseks viieks aastaks riigikontrolöri ametisse Janar Holm.

Praegu sotsiaalministeeriumi tööala asekantslerina töötaval Janar Holmil on ligi 20 aastane juhtimiskogemus, teatab presidendi kantselei.

Üheksa-aastane töökogemus haridus- ja teadusministeeriumi kantslerina ning sellega kaasnenud tihe koostöö teiste ministeeriumide ja kohalike omavalitsustega on andnud talle väga hea pildi ja arusaamise riigi erinevatest poliitikavaldkondadest ja valitsemisaladest.

Põhiseaduse järgi teeb president riigikogule ettepaneku riigikontrolöri ametisse nimetamiseks. Ettepaneku heakskiitmiseks on vajalik poolthäälte enamust parlamendis toimuval salajasel hääletusel. Riigikontrolöri ametiaeg on 5 aastat alates ametivande andmisest.