Jüri Ratas: idapartnerluse keskus on unikaalne välispoliitiline instrument

Peaminister Jüri Ratas külastas täna Eesti idapartnerluse keskust (EIPK).

Tänasel visiidil kõneldi EIPK-i peamistest tegevussuundadest ning olulisematest kõrvalüritustest Eesti eesistumise perioodil.

„Tegemist on Euroopa Liidus unikaalse välispoliitilise instrumendiga, mis aitab konkreetsel moel meie partneritel Euroopale lähemale jõuda läbi majanduse, tsiviilühiskonna ja valitsusasutuste reformide. Eesti Idapartnerluse Keskus ei anna raha vaid pigem ulatab meie idapartneritele õnge rätseplahenduste näol, mis iga partneri jaoks koos välja valitakse. See, et tänu keskusele on hädavajaliku koolituse saanud üle 1200 inimese idapartnerlusriikidest, on muljetavaldav ning aitab juurutada head valitsemistava meie partnerriikises,” sõnas peaminister Ratas.

Kohtumisel andis EIPK-i juhataja Jaan Reinhold ülevaate asutuse ülesehitusest, tegevustest ning peamistest sihtidest. Keskuse põhitööks on partnerriikidele Eesti reformikogemuse pakkumine, mida tehakse erinevate koostöö- ja ekspertprojektide kaudu. Oma tegevusega – õppekursused, koolitused, võimekust arendavad seminarid – püüab EIPK edendada partnerriikide arengut ja EL-i suunalist lõimumist. Suhted kuue riigiga on eripalgelised, seega lähenetakse igale riigile individuaalselt nende vajadusi silmas pidades. Koostöös on olulisel kohal assotsiatsioonilepped ning viisavabadusega seonduv. Praeguseks saavad viisavabalt EL-i reisida Moldova ja Gruusia kodanikud, õige pea jõustub viisavabadus ka Ukrainaga.

Külastuse teiseks oluliseks teemaks olid Eesti EL-i eesistumise perioodil toimuvad idapartnerluse tippkohtumise kõrvalüritused. Eestis toimub neid kolm ning oluline roll nende korralduses on ka EIPK-il: 4. oktoobril toimuv e-Partnerluse konverents, 25.-27. oktoobril toimuv Kodanikuühiskonna konverents ning 26.-28. oktoobril toimuv Ärifoorum. Mainitud üritused toovad Eestisse kokku vastavate valdkondade kõrgel tasemel eksperte, võtmetegelasi ja poliitilise tasandi esindajaid nii EL-i liikmesriikidest kui ka idapartnerlusriikidest.

Idapartnerlus on Euroopa Liidu ning kuue Ida-Euroopa partnerriigi – Armeenia, Aserbaidžaani, Gruusia, Moldova, Ukraina ja Valgevene – vaheline ühisalgatus, mis võimaldab idapartnerriikidel EL-ile läheneda üha tugevamaid poliitilisi, majanduslikke ning kultuurilisi sidemeid luues.