Jüri Ratas ID-kaartidega seotud probleemidest: paanikaks pole põhjust!

ID-kaartide sertifikaatide uuendamine toppab tehnilistel põhjustel, ent peaminister Jüri Ratas rahustab, et paanikaks pole põhjust.

Riik kutsus üles kõiki turvariskiga ID-kaartide omanikke kaartide sertifikaate uuendama ja on mõista andnud, et juba mõne päeva pärast enam vanade sertifikaatidega e-toiminguid teha ei saa, pole tehnilistel põhjustel kaardi uuendamine õnnestunud.

RIA peadirektor Taimar Peterkop tunnistas eile Vikerraadiole, et süsteem lihtsalt ei suuda nii paljusid inimesi korraga teenindada.

Kel kodus uuendamine pole õnnestunud, sel on soovitatud tulla PPA teenindusbüroosse. Ent nagu tunnistas Peterkop, ei pruugi uuendamine ka büroos alati õnnestuda. Näiteks eile olid PPA büroodes väga pikad järjekorrad.

Valitsuse pressikonverentsil uuriti Jüri Rataselt, kas paanikaks on põhjust. "Ma arvan, et praegu on olulised signaalid, küsimustega peab tegelema," viitas ta murekohtadele. "Tahan PPA-d tunnustada, et nemad töötavad päris viimasel piiril. Küsimus pole inimressursis, vaid selles, kuidas on infotehnoloogilised võimalused, kas saame piisavalt kiiresti uuendada. Usun, et PPA on valmis lähiajal andma infot, kas kontorite lahtiolekuajad pikenevad," märkis ta ja lisas, et võib-olla ollakse näiteks nädalavahetusel kohal eri kaubanduskeskustes ."Eesti inimesed paanikas olema ei pea," toonitas Ratas.