Jüri Ratas: Hispaania peab olema territoriaalselt terviklik! Eesti nende siseasjadesse ei sekku, see pole kohane

"Hispaania Kataloonia regioonis viimastel päevadel aset leidnud sündmused tekitavad muret kogu Euroopas ja lõhestavad kohalikku elanikkonda," leiab peaminister Jüri Ratas.

"Eesti ja Euroopa Liidu jaoks on peamine, et Hispaania keskvõim ja Kataloonia autonoomse piirkonna esindajad teevad kõik, et leida rahumeelne tee koostoimimiseks. Selleks tuleb tegutseda läbimõeldult ja tasakaalukalt. Eesti toetab alati vägivallatuid lahendusi erimeelsuste ületamiseks," ütleb ta Delfile.

"Helistasin esmaspäeval Kataloonia küsimuses Hispaania peaministrile Mariano Rajoyle. Avaldasin Eesti nimel lootust, et vallandunud pinged õnnestub maandada ning edaspidi liigutakse dialoogi suunas. Samuti kinnitasin, et Eesti toetab Hispaania suveräänsust ja territoriaalset terviklikkust," jätkab ta.

"Hispaania on meie lähedane partner ning liitlane, kelle seadusi ja õigusriiklust pole põhjust kahtluse alla seada. Seetõttu on Eesti ja Euroopa Liit korduvalt välja öelnud, et olukord tuleb lahendada kooskõlas Hispaania seadustega. Kataloonia suurema autonoomia taotlemine saab toimuda ainult demokraatlikult ja rahumeelselt ning austades Hispaania põhiseadust."

Ratas nendib, et on lugenud arvukaid üleskutseid ja suisa etteheiteid, miks Eesti pole jõuliselt sekkunud Hispaania siseriiklikesse küsimustesse. "Leian, et see pole kohane. Siinkohal kutsun kõiki Eesti erakondi ja poliitikuid jääma väärikaks ning mitte korjama valimiseelseid punktivõite teiste riikide ja rahvaste arvelt."