Jüri Ratas Euroopa parlamendile: tahame Euroopat, mis on avatud originaalsetele ideedele

Peaminister Jüri Ratas tutvustas Euroopa parlamendile Eesti eesistumise prioriteete.

Oma kõne eestikeelses alguse osas meenutas peaminister Jüri Ratas Euroopa ajalugu ja viitas, kuidas idee eEuroopa rahvaste liidust on jäänud püsima läbi pea 40 aasta.

Prioriteetidest loetles Ratas üles kõik neli: avatud ja uuendusmeelse majandusega Euroopa, kaasav ja kestlik Euroopa, turvaline ja kaitstud Euroopa ning digitaalne Euroopa ja andmete vaba liikumine.

„Meie eesistumise prioriteediks on luua uuendusmeelne Euroopa sotsiaalne turumajandus, mis on avatud muutustele, väljakutsetele, vabale ja õiglasele kaubandusele ja originaalsetele ideedele,“ sõnad Ratas.

Võibolla natuke üllatuslikult võttis Ratas oma kõnes mainida Ukrainat ja tema püüdlusi Euroopa liitu. „Usun, et pole võimatu, et ühel päeval seisab siinse parlamendi ees, samas rollis kui mina täna, Ukraina president,“ ütles Ratas. Teatavasti on just Ukraina lähenemise protsess Euroopa liidule olnud see, mis on olnud pinnuks silmas Venemaale.

Ratase kõne kõige kesksem osa oli mõistagi digiteema. „Uskuge mind – kui olete juba kord täitnud oma tuludeklaratsiooni kõigest kolme minutiga, istudes ise kenal pühapäeval kusagil jõe ääres, ei taha te enam kunagi paberimajanduse juurde tagasi pöörduda... Paberihunnikud, mida Eesti valitsus igal kuul kokku hoiab, on Eiffeli torni kõrgused,“ ütles Ratas.