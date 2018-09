Jüri Ratas: Ernitsal polnud julgust otse näkku öelda, et ta lahkub

"Teda ei olnud hommikul fraktsiooni koosolekul," märkis ta ERRile. "Mees oleks võinud tulla ja öelda, et ta lahkub, aga ju ta ei julgenud seda teha."

Ratase sõnul on ta vaatamata Ernitsa lahkumisele kindel, et koalitsioon püsib.

"51 häält on küll kolmel koalitsioonierakonnal kokku, aga lisaks on neid inimesi, kes on akna alla läinud ja öelnud, et toetavad tänast koalitsiooni. Näiteks Urve Palo."

Ratase sõnul osales Ernits veel hiljuti erakonna strateegiaarutelul Käsmus, kus ei väljendanud kuidagi oma lahkumisplaane. Ratas tõi ka välja, et Keskerakond oli Ernitsale kolmas erakond ning EKRE, kuhu ta nüüd otsustas astuda, on juba neljas.

EKRE saatis täna Ernitsa otsuse kohta pressiteate.

Peeter Ernits liitub Eesti Konservatiivse Rahvaerakonnaga. "Viimase nelja aastaga on maailm kardinaalselt muutunud ja ma olen veendunud, et praegusel keerulisel hetkel on EKRE ainus poliitiline jõud, mis suudab Eesti suveräänsust maksimaalselt kaitsta. Soovin omalt poolt toetada seda jõudu," põhjendas Ernits.