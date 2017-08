Jüri Ratas erakonnakaaslastele: peame Savisaare otsusega leppima! Tema valijate huvisid kaitseb aga ikkagi kõige paremini Keskerakond

"Kuigi praegu tundub, et Edgar Savisaare nõuandjad ei pea silmas tema parimaid huvisid ja on andnud talle halba nõu, peame selle otsusega vajadusel leppima," sõnab Jüri Ratas erakonnakaaslastele saadetud kirjas.

Ratas viitab pikas kirjas partei programmile ja lubadustele. "Valimised Tallinnas tulevad kahtlemata pingelised. Meie läheme neid aga väga selgelt võitma ning küsima valijatelt linna juhtimiseks samasugust mandaati, mille oleme neljadel järjestikkustel valimistel juba saanud. Erakond teeb selle nimel tööd varahommikust hilisõhtuni, seitse päeva nädalas. Olen veendunud, et see pälvib ka valijate suure toetuse," on ta enesekindel.

Samas on selge, et tänase päeva põhiküsimus oli Savisaare valimisliit ja selle mõju Keskerakonna valimistulemusele. Oma kirjas ei ütle Ratas seda, kas Savisaar saab Keskerakonnas jätkata või arvatakse ta parteist välja.

"Kuigi praegu tundub, et Edgar Savisaare nõuandjad ei pea silmas tema parimaid huvisid ja on andnud talle halba nõu, peame selle otsusega vajadusel leppima. Edgar Savisaar oli ja on erakonna jaoks oluline persoon ning tema panus Keskerakonna ja kogu Eesti heaks on juba Rahvarinde aegadest olnud väga suur. Ta on eestimaalasi ühendanud, aidanud seista inimeste huvide eest ning viinud ellu väga palju olulisi asju. Tema valijate ja toetajate huvid on endiselt kõige paremini esindatud Keskerakonna nimekirjas," sõnab ta üldsõnaliselt.

Avaldame järgnevalt kirja täismahus:

"Keskerakonna tugevus on alati olnud meie erakonna võime ühendada erinevaid inimesi ning pakkuda ideid, mis elu Eestis edasi viivad. Teeme tegusid ja viime ellu algatusi, mis toovad kasu kõigile ühiskonna liikmetele. Täpselt nii on see olnud ja nii see ka jääb.

Viimasel ajal on palju arutatud, milline saab olema Keskerakonna toetus oktoobris toimuvatel kohalikel valimistel meie pealinnas. Valimiste põhiküsimus ei ole meie jaoks konkurentides ega valimisliitudes. Valimiste põhiküsimus Tallinnas on see, kas eakate sünnipäevatoetus tõuseb 100 euroni kuus, kas iga laps saab tasuta huviringi, kas tasuta ühistransport kõigile tallinlastele oleks jätkuvalt meie pealinna visiitkaart maailmas, kas Eesti inimesed pääseksid kiiremini arstile ja nii edasi. Meie eesmärk on et inimeste elu paraneks järjekindlalt terves Eestis. Selle eest seisab Keskerakond nii meie juhitavas valitsuses, Tallinna linnas kui ka terves Eestis. Seda mitte ainult sõnades, vaid reaalsete tegudega.

Keskerakonnal on Tallinnas, nagu ka mitmel pool mujal Eestis meie valijate esindamiseks kõige tugevam programm, paremad kandidaadid ja kogenum meeskond. Just Keskerakonna juhitud linnavalitsus on teinud tallinlastele tasuta ühistranspordi, kutsunud ellu munitsipaalelamute ehituse programmi, teinud korda Vabaduse väljaku, renoveerinud koole ja lasteaedu, pakkunud tuge korteriühistutele, seisnud tasuta toidu eest kõigis munitsipaalharidusasutustes ning veel palju muud.

Valimised Tallinnas tulevad kahtlemata pingelised. Meie läheme neid aga väga selgelt võitma ning küsima valijatelt linna juhtimiseks samasugust mandaati, mille oleme neljadel järjestikkustel valimistel juba saanud. Erakond teeb selle nimel tööd varahommikust hilisõhtuni, seitse päeva nädalas. Olen veendunud, et see pälvib ka valijate suure toetuse.

Muidugi pakub igasugune lootus, et miski meie tulemust mõjutab, Keskerakonna konkurentidele rõõmu. Kindel on aga see, et me ei paku Reformierakonnale ega kellelegi teisele võimalust kaotada Tallinnas tasuta ühistransport, eakate pensionilisa või pöörata tagasi tulumaksuvaba miinimumi reform, mis jätab kõigile madalat ja keskmist palka teenivatele inimestele aastas kuni 768 eurot rohkem kätte.

Kuigi praegu tundub, et Edgar Savisaare nõuandjad ei pea silmas tema parimaid huvisid ja on andnud talle halba nõu, peame selle otsusega vajadusel leppima. Edgar Savisaar oli ja on erakonna jaoks oluline persoon ning tema panus Keskerakonna ja kogu Eesti heaks on juba Rahvarinde aegadest olnud väga suur. Ta on eestimaalasi ühendanud, aidanud seista inimeste huvide eest ning viinud ellu väga palju olulisi asju. Tema valijate ja toetajate huvid on endiselt kõige paremini esindatud Keskerakonna nimekirjas.

Eesti Keskerakond läheb kohalikke valimisi võitma, et viia ellu meie nägemust nii Tallinnast kui ka tervest Eestist, et see oleks koht, kus kõigil on hea elada. Selleks on meil tugev programm, head mõtted ja suur tahe. Sellele lisaks veel ligi 500 inimest Tallinnas ning enam kui 2000 kandidaati kogu Eestis. Olen veendunud, et see pälvib kõikjal ka valijate suure toetuse.