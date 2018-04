Jüri Ratas EKRE poliitikutele: te olete nagu majasokk Karlssoni lugudest. Loodan siiski, et teiegi tuju paraneb ja leiate oma vanapoisi onu Juliuse

Ratas tõi välja, et viimase riigi eelarvestrateegiaga tegi valitsus mitu põhimõttelist muudatust Eesti ühiskonnas ja Eesti elanikele, tõstes esile, et päästjate palka tõstetakse umbes 20 protsenti, politseinike palka 10 protsenti ja hoolekandetöötajate tasu ca 12 protsenti.

EKRE esimees ja fraktsiooni liige Mart Helme märkis, et nii Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimees Jevgeni Ossinovski kui Isamaa ja Res Publica Liidu (IRL) juht Helir-Valdor Seeder tegelevad oma reitingu tõstmisega, ning uuris, kas Ratas mõistab, et populaarsuse tõstmise tagatiseks on vastandumine omaenda valitsuses Keskerakonnale. "Kas te ei arva, et see on destruktiivne ja pärsib täielikult valitsuse töövõimet?" uuris Mart Helme.

Ratase sõnul on valitsus 90 protsenti oma tegevusplaanist täitnud ja sotsid ja IRL teevad head valitsuses head tööd. "Ma täna mõtlesin, kui ma neid teie küsimusi nägin, et ma tahaks öelda: EKRE, te olete nagu väga toredad. Te olete nagu majasokk sealt Astrid Lindgreni Karlssoni lugudest. Te ei jäta kunagi kasutama võimalust valju häälega kärkida ja kurjustada. Samas oli majasokk ka võrratu kokk ja seetõttu tegi tuju rõõmsaks paljudel, kellega ta hästi läbi ei saanud. Ma loodan siiski, et küll teiegi paha tuju paraneb ja te leiate endale lõpuks oma vanapoisi ehk onu Juliuse," ütles Ratas riigikogus saalis kõlava naeru saatel.

Ratas: usun, et Aab leiab väärika rakenduse

Martin Helme küsimusele, kuidas hindab Ratas poliitilise kultuuri seisukohalt riigihalduse ministri Jaak Aabi käitumist, kes hoidis jääknähtudega sõitmisega vahelejäämise enda teada ja ei teavitanud sellest kuu jooksul kolleege ega peaministrit, vastas Ratas, et alkoholi tarvitanuna rooli istumine pole vastuvõetav, kui Aab võttis vastu karistuse ja võttis ka poliitilise vastutuse.

Ratas arvas, et tagasiastumispalve esitanud Aab leiab väärika rakenduse. "Arvestades inimese, ma arvan, ikkagi võimekust ja omadusi ja teadmisi – ja kahtlemata tal neid on, olgu see sotsiaalvaldkond või riigi halduse valdkond või regionaalpoliitika valdkond –, siis ma usun, et nagu ta eile ütles pressikonverentsil, on ta tööjõuturul vaba mees. Kui te küsite, et kas me hakkame nüüd konkureerima – EKRE ja Keskerakond –, kes talle pakkumise teeb, siis teoreetiliselt võib, aga ma usun, et Jaak leiab väärika rakenduse."