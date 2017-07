Jüri Ratas: EKRE-le raha andmine oli kõigest koostöö omavalitsuste toetamiseks

Keskerakonna esimees Jüri Ratas ütles, et on kindel, et mingit muud kokkulepet peale omavalitsuste toetamise EKRE-le 100 000 euro katuseraha andmise tagant välja ei tule.

Mida te teate sellest 100 000 euro suurusest katuserahast, mis on Keskerakonnalt läinud EKRE-le?



Tean seda, et sel teemal fraktsioonijuhid toona vestlesid. Sellel teemal sooviti teha koostööd kahe toonase opositsioonierakonna vahel. Eesmärk oli ju ainult üks – et me suudaksime toetada rohkem kohalikke omavalitsusi. Ma olen lugenud eri spekulatsioone, mis veel selle koostöö taga oli, aga need on kõik valed spekulatsioonid. Ma ei tea ühtegi sellist juttu, mis oleks olnud laual. Mõlema erakonna poliitika on olnud see, et omavalitsused peavad saama suuremat toetust ja see oli üks võimalus seda opositsioonierakonnana teha.

Seda oleks saanud ka Keskerakond ise teha, ilma seda raha EKRE-le andmata.

Jah, aga ma ütlen veelkord, et see koostöö pole ka mitte vähetähtis ja otsused langetati toona fraktsioonide juhtkondade tasemel.

Kui EKRE-le juba raha annate, mis koostööd te veel nendega teete?



Küsimus on koostöös, mis on programmiline ja ideoloogiline. Täna tuleb tunnistada, et EKRE-ga koostöö on kaldunud tugevalt teise suunda ja nad on minu meelest leidnud Reformierakonnaga päris hea kehakeele ja ühised sõnumid. Ma loodan väga, et see ei vii selleni, et hetkel suurim fraktsioon riigikogus hakkab tõsiselt mõtlema Euroopa Liidust väljumise hääletusele Eestis, mida EKRE siin välja on öelnud. Aga kui rääkida EKRE ja Keskerakonna ühistest seisukohtadest, siis omavalitsuste toetamine on mõlemale oluline olnud.

Saate kinnitada, et selle raha EKRE-le andmise tagant ei tule välja mõnd teist kokkulepet?

Ma usaldan täielikult oma toonast pinginaabrit Kadri Simsonit, kes neid läbirääkimisi pidas. Mul ei ole põhjust arvata, et on mingeid teisi laiendusi.