Jüri Ratas: Eesti kaalub vastusamme Salisbury närvigaasi rünnakule

Peaminister Jüri Ratase sõnul on Eesti kaalunud erinevaid võimalusi vastusammuks Salisbury närvigaasi rünnakule.

Euroopa Liidu juhid ühinesid eile üksmeelselt Suurbritannia hinnanguga, et Salisbury närvigaasi rünnaku taga on väga suure tõenäosusega Venemaa. Ametikaaslased lubasid Ühendkuningriigi valitsusjuhile Theresa Mayle uurimises igakülgset tuge, et selgitada välja rünnaku üksikasjad ning kooskõlastada edasine tegevus.

Ratase sõnul mõistab Eesti närvigaasi rünnaku Suurbritannias üheselt hukka. "Tegemist on rahvusvahelise õiguse ja korra jõhkra rikkumisega," ütles Ratas.

"Loobusin juba varem ettepanekust külastada maikuus Venemaad, kus oleksin osalenud Eesti 100. sünnipäeva pidustustel. Edasised otsused peame põhjalikult läbi arutama ning järgmise nädala algul oleme ka nende osas targemad. Üks võimalik lisasamm on Venemaa diplomaatide riigist välja saatmine. Loomulikult oleme tihedas infovahetuses Suurbritanniaga ning loodame ka, et Moskva teeb Londoniga igakülgset koostööd," selgitas Ratas.

Välisministeerium esitab valitsusele ettepaneku kehtestada sissesõidukeeld 49 nn Magnitski nimekirjas olevale isikule.