Jüri Ratas: Eesti ja Ühendkuningriigi liitlassuhted ja vastastikune toetus on tänasel päeval eriti olulised

Peaminister Jüri Ratas tunnustas kohtumisel Briti kaitseminister Gavin Williamsoniga Ühendkuningriiki (ÜK) suure panuse eest NATO ühiskaitsesse Eestis ning kinnitas toetust ÜK-le Salisbury rünnaku uurimisel ja edasiste sammude planeerimisel.

Williamson on saabunud Eestisse, et külastada Ühendkuningriigi suurimat välismissiooni. NATO enhanced Forward Presence (eFP) operatsiooni raames teenivad Eestis 900 Ühendkuningriigi kaitseväelast. Aprillis saabuvad Eestisse eFP raames ka neli mitmeotstarbelist kopterit Lynx, mis osalevad mai alguses õppusel Siil 2018. Aastal 2019 võtab ÜK üle ka NATO õhuturbe Ämaris. Eelnevalt on ÜK osalenud õhuturbes neli korda, viimati 2016. aastal. Suurbritannia oli esimene riik, kes pärast 2016. aasta NATO Varssavi tippkohtumisel vastu võetud otsust suurendada liitlaste kohalolekut Balti riikides saatis oma sõdurid NATO lahingugrupi koosseisu.

Peaministri sõnul on Eesti ja Ühendkuningriigi arusaam heidutusest väga sarnane ning Suurbritannia mängis olulist rolli selles, et eFP-st saaks edulugu. „On väga oluline, et eFP ning selle rakendamise tingimused oleksid tähelepanu fookuses ka järgmisel NATO tippkohtumisel,“ rõhutas Ratas.

Eesti peaminister ja Briti kaitseminister arutasid ka närvigaasirünnakut Salisburys. Ratase sõnul mõistab Eesti selle kuritegeliku rahvusvahelise korra rikkumise otsustavalt hukka, usaldab täielikult Suurbritannia hinnangut toimunule ning jälgib hoolikalt uurimise käiku.

Kohtumisel arutati ka koostööd välisoperatsioonide raames. Juunis suurendab Eesti koostöös Suurbritanniaga 40 tegevkaitseväelase võrra oma missiooni Afganistanis. Mõlemad riigid plaanivad liituda Prantsusmaa juhitud operatsiooniga Barkhane Malis.

Eesti ja Suurbritannia kaitsekoostöö algas juba Vabadussõja ajal. Tänapäeval seob Eestit ja Suurbritanniat pikaajaline koostöökogemus Afganistanis. Ühisprojekte on teostatud mere- ja õhuväe ning sõjameditsiini valdkonnas. Briti spetsialistid panustasid nii Balti kaitsekolledži kui ka NATO küberkaitsekeskuse töösse.

Pühapäeval külastas Gavin Williamson koos Eesti Vabariigi kaitseministri Jüri Luigega Tapa linnakut.

Esmaspäeval kohtub Williamson president Kersti Kaljulaidi ja kaitseminister Jüri Luigega. Samuti asetab Ühendkuningriigi kaitseminister pärja langenud Briti sõdurite haudadele kaitseväe kalmistul.