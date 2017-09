Jüri Ratas: Eesti ja Soome võiks end tutvustada ühtse äripiirkonnana

Peaminister Jüri Ratas ütles täna konverentsil „Äriplaan“, et Eesti peaks püüdma end maailmale tutvustada rohkem koos Soomega.

„Me juba ühendasime elektrituru Põhjamaadega, peagi ühendame ka gaasituru. Varsti valmib Eesti-Soome tunneli tasuvusuuring. Uued tehnoloogiad teevad võimalikuks selle, mis mõni aeg tagasi tundus võimatuna. Regionaalne integratsioon avab meile uued uksed spetsialiseerumiseks. Miks ei võiks Eesti ja Soome tutvustada end maailmale koos ühise investeerimispiirkonnana?“ küsis Ratas.

Peaministri sõnul on Eesti majandus vaatamata üle ootuste kiirele kasvule jäänud maha tootlikkuse tõusule seatud sihtmärkidest: „Pikaajaline majanduskasv ei ole peidus valitsussektori eelarves, vaid ennekõike erasektori tarkades otsustes. Peame mõtlema pikaajalises võtmes, kuidas Eesti sissetulekutase jõuaks kannule heaoluriikidele.“

„Kõrvutades meid enamiku Euroopa Liidu riikidega näeme, et meie sissetulekute ebavõrdsus on suur. Sissetulekute ebavõrdsuse kõrval tuleks vaadata ka varalist ja võimaluste ebavõrdsust. Olen veendunud, et kaasav majanduskasv seob meie ühiskonna paremaks tervikuks. Tähtis on tasakaalustatud areng, kus ühiskonna eri osad põimuvad mitte ei kaugene üksteisest,“ rääkis peaminister Ratas.