Jüri Ratas Bilderbergi kohtumiselt: arutati kõiki maailmapoliitika tähtsaimaid küsimusi, tehisintellektist Itaalia populistideni

Bilderbergi kohtumised on äratanud viimase poole sajandi jooksul palju kahtlustusi ja on vandenõuteoreetikute ühed lemmikud. Viimased kinnitavad, et nendel osalejad hauvad niinimetatud Uue Maailmakorra plaane ja püüdlevad ülemaailmse valitsemise poole.

Alati on kohal ka protesteerijad, kes usuvad, et bilderberglased kujutavad endast ülemaailmset varivalitsust, mistõttu on turvameetmed kohtumistel karmid. Kohtumistel osalejad kinnitavad aga, et tegemist on lihtsalt aruteludega ühiskonna üle väljaspool poliitilist rambivalgust.

Mingeid protokolle või märkmeid räägitust aga ei tehta ning arutelude tulemust ei avalikustata, millest tuleb ka kahtlustus, et tegemist on rikaste ja mõjukate pahaendelise salaliiduga, millel on midagi varjata.

Bilderbergi grupp sai oma nime Hollandis Oosterbeekis asuva Bilderbergi hotelli järgi, kus koguneti esimest korda 1954. aasta 29. mail.

Teadete kohaselt on Bilderbergi grupi esmane eesmärk olnud aastate jooksul kõikehõlmav toetus lääne vabaturu kapitalismile, kuigi vandenõuteoreetikud usuvad, et püütakse kehtestada ülemaailmset fašismi või totalitaarset marksismi.

Seekordse kohtumise osalejate hulgas on riigitegelastest ja poliitikutest näiteks Serbia peaminister Ana Brnabić, Hollandi väliskaubandus- ja arengukoostööminister Sigrid Kaag, Soome parlamendi liige Elina Lepomäki (koonderakond), Saksamaa kaitseminister Ursula von der Leyen, Belgia peaminister Charles Michel, Kreeka Uue Demokraatia Partei esimees Kyriakos Mitsotakis, Hollandi kuningas Willem-Alexander, Vatikani riigisekretär, kardinal Pietro Parolin, Eesti peaminister Jüri Ratas, Austria parlamendi liige Pamela Rendi-Wagner, Hispaania erakonna Ciudadanos esimees Albert Rivera, Suurbritannia parlamendi liige Amber Rudd, Hollandi peaminister Mark Rutte, Hispaania asepeaminister Soraya Sáenz de Santamaría, Türgi asepeaminister Mehmet Şimşek ja NATO peasekretär Jens Stoltenberg.