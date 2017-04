Jüri Ratas Arvo Sarapuust: minu teada ei ole ühtki süüdimõistvat otsust, mis ütleks, et ta on seotud korruptsiooniga

Kui peaminister Jüri Rataselt, Keskerakonna esimehelt, täna valitsuse pressikonverentsil küsiti, kas Arvo Sarapuu tegevuse korruptsioonihõngulisus kahjustab Keskerakonna mainet, osutas Ratas, et Sarapuud pole tema teada korruptsioonis süüdi mõistetud.

"Minu hinnangul ükski keskerakondlane ei saa olla seotud korruptsiooniga. Igasugune seotus korruptsiooniga alati kahjustab erakonna ja inimese mainet," nentis peaminister Ratas. "Kas Arvo Sarapuu on seotud korruptsiooniga? Minu teada ei ole ühtki süüdimõistvat otsust, mis ütleks, et ta on seotud korruptsiooniga," lisas Ratas tõrjuvalt.

Eesti Ekspress on kirjutanud, et Tallinna linn soosis prügiveokonkurssidel tundmatut osaühingut Baltic Waste Management (BWM), millega on seotud linna prügimajanduse eest vastutav abilinnapea Arvo Sarapuu lähikondsed. Riigiprokuratuur alustas sellega seoses ka uurimist.

Tallinna linnavõimu opositsioonierakonnad teatasid täna, et nõuavad abilinnapea Arvo Sarapuu tagasiastumist ja korda Tallinna prügimajandusele. Kolme erakonna liikmed kogunevad enne tänast linnavolikogu istungit meeleavaldusele.