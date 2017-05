Jüri Ratas: 9. mai 1945 tähendab ränga okupatsiooni jätkumist

Tänasel valitsuse pressikonverentsil avaldas peaminister Jüri Ratas lootust, et nii Olga Ivanova kui ka Oudekki Loone enam vastakate avaldustega avalikkuses ei esine.

"Ma arvan seda, et 9. mai 1945 tähendas ränga okupatsiooni jätkumist veel raskemal kujul," toonitas Ratas ajakirjanikele vastates. Peaminister lisas, et nii Oudekki Loone kui ka Olga Ivanova käitumine ei ole aktsepteeritav ning sellele keskenduti ka eilsel juhatuse koosolekul.

Nimelt andis Keskerakonna parlamendisaadik Olga Ivanova 9. mail pronkssõduri juures intervjuu Venemaa propagandakanalile Sputnikule rikkudes põhimõtet, et valitsuse liikmed ega riigiasutused ei anna Sputnikule intervjuusid.

Riigikogu keskfraktsiooni poliitik Oudekki Loone sõnas aga 9. mail pronssõduri monumendi juurde lilli viies, et "kuigi Eesti vabadusega läks veel aega pärast Teist maailmasõda, siis see, et pommid ei kukkunud kaela, on ka päris oluline". Päev hiljem märkis Loone, et tema öeldu Eesti pommitamisest jättis täiesti vale mulje, sest ta pidas silmas sõjakoleduste lõppu nii Eestis kui Euroopas.

"Ma olen veendunud, et tegemist on täiskasvanud inimese ja poliitikuga ja ta saab aru oma valeütlustest," sõnas Ratas Oudekki Loone käitumise kohta.

Eesti Päevalehe ajakirjaniku küsimusele, kas Ivanova ja Loone kui peaministripartei ja riigikogu saadikud saavad aru valitsuspartei vastutusest ja rollis ning kuidas garanteerib peaminister, et erakonnakaaslased võtavad tema märkusi kuulda, vastas Ratas järgmist: "Juhatuse liikmed andsid konkreetse arvamuse, mis ei olnud toetav."

"Mulje on lootusrikas," vastas Ratas küsimusele, kas Ivanova ja Loone võtavad tema arvates soovitusi kuulda.